Parejo es superior a Soler

Yo doy por hecho que pase lo que pase de aquí al final de temporada el Valencia va a conseguir sin excesivos problemas una de esas plazas Champions que al inicio del campeonato nos parecían utópicas y casi imposible de conseguir. Pero la realidad manda y esa realidad es incuestionable. El objetivo, que al principio de temporada no era ni objetivo, es muy meritorio y realmente importante para todos. Y en ese todos incluyo lógicamente a Marcelino, al que le doy un mérito especial aunque últimamente existen algunas formas de actuar del técnico que me han sorprendido de forma desagradable. Pero vayamos al grano y ese grano tiene en dos jugadores del equipo a los auténticos protagonistas de esta historia. Les cuento.



Dos estilos distintos

La semana pasada rompía una lanza en favor de Soler y de alguna forma aplaudía que regresara a jugar en zu zona favorita, en el centro del centro del campo teniendo a Kondogbia de guardaespaldas. Y así fue y así sucedió. ¿Y? Pues que sí, que jugó ahí y para mi jugó bien... pero sigo pensando que es un tipo con un futuro formidable pero considero que el presente le corresponde con todos los honores a Dani Parejo. A Parejo, por cierto, le decimos habitualmente de todo pero recibe escasos aplausos del personal. Yo sin embargo no estoy de acuerdo. Primero debemos valorar todos los años que lleva aquí y de paso hacer un pequeño balance de todo su juego en general. Y sí, teniendo en cuenta que el Valencia por momentos ha sido un disparate insospechado, yo valoro en muy poitivo el trabajo de Parejo y la implicación de Parejo. Ahora bien, si lo comparo con Soler debo dejar al margen que Soler es producto de la cantera y de irrupción inmediata y pensar en el rendimiento que ambos ofrecen para el equipo. Y por encima de todo pienso en la próxima temporada y ese Valencia de Champions que nos guarda. Y por ahí, con todos mis respetos, considero a Parejo bastante por encima de Soler. Me gustan los dos, eso debe quedar claro. Y valoro para bien el trabajo de los dos. Pero en Europa, en el puesto que le gusta y que ha demostrado que sí que está capacitado par llevar al equipo a buen puerto, considero que aunque Soler esté capacitado y tenga una pinta excelente hoy por hoy es un jugador más importante Parejo para el resto del equipo. Ese puesto, el que mueve todo el equipo, es más para un jugador con una cierta veteranía que para un joven y muy futurible canterano. Así las cosas mi apuesta es clara. Me encantan los dos, incluso considero que Soler es más llegador que Parejo, pero hoy por hoy Parejo ofrece más rendimiento y más seguridad para el resto del equipo. Ahora bien, lo que sí tengo claro es que el Valencia se tiene que reforzar en muchas posiciones para caminar con cierta gallardía por Europa, pero precisamente ese puesto sí que lo tiene cubierto y bien cubierto con estos dos jugadores. Por ahí yo considero innecesario cualquier fichaje. Ahora bien, eso sí, lo que es del todo conveniente es contar con Kondogbia y otra especia de Kondogbia para la próxima campaña.



Pequeño apunte

El sábado pasado publiqué un artículo sobre Juan Sánchez y su pasado como miembro del Valencia y del club celtarra. Y ahí está el error. Celtarra es incorrecto y si eres un seguidor del equipo de Vigo te suena hasta mal. Lo correcto hubiera sido decir 'celtista' y respetar así el guión establecido. Dicho queda.

