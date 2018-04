Sí se puede fichar a Guedes

"Estoy intentado fichar a Guedes y dependerá de si el precio que piden es el adecuado". Esa frase literalmente salió de la boca de Peter Lim la pasada semana en una conversación que mantuvo con una persona durante su estancia en València. El asiático sabe que durante las próximas semanas puede cerrar el fichaje del portugués o quedar totalmente descartado, y está siendo él en primera persona el que capitanea esa negociación con el PSG y con el futbolista para intentar comprarlo en propiedad.

Termine como termine la historia, la única realidad desde octubre es que Lim y el Valencia han intentado fichar al portugués y han hecho la oferta más alta de la historia del club para comprar a un jugador. Esa propuesta, como desveló este periódico, se desglosa en seis plazos de pago que de momento el PSG no ha aceptado pero podría hacerlo por necesidad y porque mejor venderle a Guedes a un club amigo que a uno que no lo sea. Siendo sincero sobre Guedes la situación ha sido muy cambiante durante los meses de negociación y si antes de Navidad lo vi muy cerca, en Fallas lo vi perdido y ahora lo vuelvo a ver muy cerca de ser la gran apuesta del proyecto Champions junto a Kondogbia, al que Lim da por fichado.

Que Lim ha intentado fichar a Guedes y lo sigue intentado es información, ahora bien es posible que no lo consiga y entonces salgan los más listos del lugar a decir que todo ha sido humo, que la economía del Valencia CF no lo permite, que el Valencia CF no está para esos dispendios y toda la ristra de argumentos manidos y de perdedores que emplean algunos que forman parte del famoso 'entorno de Baraja'. Y no es verdad, no es verdad que el Valencia CF no pueda fichar a Guedes y Kondogbia y a varios más. Claro que puede, siempre que lo haga con traspasos aplazados como hacen todos los clubes y no pagados al contado como hizo Lim cuando llegó. Por poner un ejemplo, Kondogbia tendrá el año que viene un coste en el FPF del club de unos 12 millones de euros. Si se terminara por hacer lo de Guedes, pongamos por los 40 millones que dice Le Parsien, firmándole un contrato largo de cinco temporadas y dándole el salario de Kondogbia, seis millones brutos, el coste de Guedes en el FPF sería de 14 millones de euros. Entre Kondogbia y Guedes consumirían un gasto de plantilla en el FPF de 26 millones de euros. Hasta hace poco el Valencia tuvo a Negredo, Enzo y Abdennour consumiéndole 33 millones de coste entre los tres. ¿Se puede o no se puede? Que no les vendan la moto que hay mucho economista disfrazado de limonero.

El Valencia CF sabe perfectamente que este verano tiene que empezar a cumplir el calendario de pagos que pactó con Bankia y que a partir de ahora cada campaña tendrá que abonar algo más de 20 millones de euros a los bancos para empezar a devolver un dinero que entró en la caja en 2007. Eso está contemplado y por ello era y seguirá siendo tan importante entrar en la Champions también las próximas campañas porque por desgracia el club no ha sido capaz de situarse en la cabeza de los clubes europeos, ni tan siquiera entre los de segunda línea, a la hora de los ingresos comerciales por mucho que esto enfade en el club. Esa necesidad de Champions continuada hace casi una exigencia hacer un equipo muy competitivo este verano porque esa es la mejor garantía para seguir creciendo los próximos cursos.



Fran Villalba

Es tan curioso el fútbol que hay jugadores que sin haber hecho casi nada acaparan portadas y otros que en silencio tiran la puerta abajo. Fran Villalba ya conoce las dos caras del fútbol. El club actuó penosamente mal con él hace años pasándolo en cuestión de meses del juvenil al primer equipo y luego el mismo camino pero a la inversa. Sin explicaciones, sin un mínimo cuidado hacía un niño que tocó la élite, su sueño, y de repente se lo arrancaron de cuajo. Seguro que él y su gente tuvieron algo de responsabilidad en su estancamiento, pero fue un error grosero de un club que por entonces no tenía ningún sentido en sus decisiones. Villalba llevaba casi dos años sin jugar al fútbol y estas Navidades estuvo a un paso de salir del club porque todas las partes pensaban que era lo mejor pero al final no apareció el equipo deseado. En los últimos tres meses, Fran ha explotado. Ha recuperado el fútbol y seguramente lo ha hecho porque casi nadie ya esperaba que lo hiciera y porque seguramente él se ha centrado únicamente en volver a jugar al fútbol, y de eso sabe un rato. Los que le ven diariamente saben la clase que tiene y es ahora el momento en el que más merece ir al primer equipo al menos a tener su oportunidad en pretemporada. Ahora depende del club, yo no lo perdería nunca de vista porque Fran tiene algo que en el fútbol no se compra: talento.