Hay que cuidar a Guedes

Parece que el futuro del Valencia CF y el futuro de nuestra pareja de moda, quiero decir de Peter Lim y el amigo Mendes, pasa por conseguir que Gonçalo Guedes sea jugador del Valencia a todos los efectos. Ahora bien, el tema no va a ser muy sencillo y yo de aquí a final de temporada lo que pediría, o me gustaría, es ver a un Guedes todavía más crucial y más definitivo de lo que es hasta ahora. Es cierto que es un tipo especial, distinto, con magia. Pero yo esa magia me gustaría que fuera todavía más productiva.

Y en este caso me refiero por un lado a que su fútbol sea todavía más productivo –calidad tiene para eso, pero ha bajado un punto su efectividad en los últimos encuentros– y a que los árbitros le cuiden un poquito más o menos como pueden cuidar a Messi o Cristiano en la Liga española. Lo que quiero decir es muy sencillo. Me encantaría que el Valencia sí pudiera ficharlo en próximas fechas y me encantaría que se produjeran entonces dos situaciones que no las estoy viendo al cien por cien en los últimos partidos. Me encantaría que los árbitros cuidaran el talento y en este caso obviamente me refiero a Guedes. Y me encantaría todavía más que Guedes volviera a ser el Guedes del principio, un poco más rompedor y resolutivo.



Sí estoy con él

No vean en este artículo una crítica encubierta a Guedes, en absoluto. A mí Guedes me encanta y sufro cuando veo que los defensas rivales la emprenden a golpes con él sin que los árbitros hagan nada especial para detener semejante machaque. Pero estimo que ese machaque está obligando al propio Guedes a liarse un poco en su fútbol y en su juego. Repito, lo considero fundamental y posiblemente en ataque para mí ahora mismo es el mejor jugador del equipo. Tiene desborde, velocidad, disparo e inclina la balanza del juego del equipo hacia la banda izquierda con su sola presencia. Ahora bien. Tiene magia, mucha magia, y a mí esa magia me gustaría verla en todos los partidos. A Guedes, y a cualquier jugador distinto y con estilo, hay que protegerlo.

Se trata de cuidarlo, y procurar que no le hagan mogollón de faltas y que él vuelva a jugar a futbol como sabe bien. Es decir, que no merece a los defensas ni a los árbitros que no sacan tarjetas a no ser que seas del Madrid o del Barcelona. Miren, si a Guedes le permites jugar como él sabe, con su velocidad y su profundidad, tenemos o espero que Lim consiga que tengamos un jugador como una casa. Pero con todo digo lo mismo. Si a un tipo diferente no se le cuida baja mucho sus enormes prestaciones y para mí Guedes ha bajado un montón desde el principio de temporada hasta este momento.



Un pequeño apunte

El miércoles fue un día enorme si nos referimos a la Champions. Sobre el partido y el resultado que obtuvo al Real Madrid en su visita al Bayern Múnich ya tienen ustedes unas páginas más detrás en este diario una buena crónica dando cuenta del mismo. Ahora bien, de lo que sí voy a hablarles es de Salah y ese partidazo que hizo el egipcio ante el equipo que lo vendió últimamente. La Roma –dicen que fue Monchi– vendió a Salah al Liverpool y este demostró en el partido de Champions que hoy por hoy es uno de los delanteros más en forma que juega en Europa. Me quito el sombrero ante su fútbol. Y alucino con la calidad del delantero egipcio. Mientras él estuvo en el campo arrasó el Liverpool. Partidazo.