Guedes, coste el que coste

Dissabte passat vaig estar a la localitat de Serra, a fer una ruta en BTT (bicicleta de muntanya) i després a dinar ens vàrem trobar amb Jose, membre de la penya valencianista de Serra, i xarrant amb ell, va eixir la possibilitat d'anar a vore l'encontre Celta-València CF a la seu que tenen en el poliesportiu municipal. I així va ser. Els penyistes havien quedat per a dinar una 'espardenyà', que segons m'han dit, els va eixir d'escàndol, i és que la cuina i el futbol nuguen molt bé. La veritat és que ens acolliren de categoria i tenint a Jose d'amfitrió, no va faltar de res, llàstima de l'empat, perquè si haguera guanyat el València CF, la festa haguera sigut redona. Moltes gràcies a la penya valencianista de Serra, on es respira valencianisme pels quatre costats, perquè l'ambient va ser magnífic.

Tornant al que va ser l'encontre Celta-València CF, direm que deixàrem escapar una bona oportunitat d'emportar-se els tres punts. L'equip va estar seriós i va generar ocasions suficients per a marcar, si més no, tres gols. Amb el 0-1, tot feia pensar que hi hauria suficient, però no va ser així. Encaixàrem el gol de l'empat massa prompte, i això ens va afectar. El més positiu de tot és que l'equip va reaccionar i ho intentà fins el xiulit final de l'àrbitre, però ens falta una miqueta més d'ofici per a gestionar un partit que s'havia ficat de cara, i més serenitat de cara a gol per a finiquitar-lo. «Si no pots guanyar l'encontre, almenys, empatar-lo, i més, jugant fora de casa», i això va fer el València CF. Ara ja estic més tranquil, després de vore el joc desplegat per l'equip, estic convençut que demà, davant l'Eibar, certificarem en Mestalla la desitjada classificació per a la Champions League.

No hi ha dubte que el protagonista de la setmana ha sigut Gonçalo Guedes i el seu possible fitxatge pel València CF. Es tracta d'un futbolista que ha generat consens en tots els estaments del club: directiva, companys, entrenador i, sobretot, en l'afició. Tots coincidim que si vols fer un projecte seriós i competitiu, necessites bons jugadors i Guedes ho és. Un JASP (com deia un anunci de cotxes, ja fa molts anys), que ve a dir allò de «Joven aunque sobradamente preparado». Parlant amb José Luis, un company de treball que també és prou 'xoto', analitzàvem la temporada actual i què necessitava l'equip de cara a l'any que ve. El bo de Jose Luis em deia «Paco, hi ha jugadors que són imprescindibles si vols fer un equip 'aseat'. Jo me la jugue amb Kondogbia, Soler, Rodrigo, Neto i Guedes. Tots els altres són prescindibles o substituïbles. Dis-me 'loco' però jo ho veig d'eixa manera», cosa que jo li repique «I què fem amb Parejo, Zaza, Gayà...?». I em contesta, «si es queden, bé, i si no, també». Ahí queda això. El que està clar, és que Guedes està a la llista de José Luis i, supose, en la de tots, per tant, cal anar a per ell coste el que coste, senyor Peter Lim. Amunt i a per l'Eibar.



Más opiniones de colaboradores.