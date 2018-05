Este Valencia es más equipo

Hoy es un día especial, quizá un día para hacer un pequeño balance de lo mucho que ha cambiado el Valencia en esta última temporada. Y entiendo que es lo justo. Si pensamos solo en los últimos encuentros, si analizamos exclusivamente el pequeño bajón que ha pegado el Valencia últimamente no estaremos siendo justos con todo lo que ha cambiado este conjunto. Miren, yo no me quiero poner a escribir con nervios por el último empate o por los últimos resultados. Es cierto y evidente que el Valencia ha bajado bastante sus prestaciones. Ahora bien, no valoremos exclusivamente lo que se está haciendo últimamente y centrémonos un poquito más en lo realmente importante. Y lo importante es que este equipo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de no ser nadie a ser un conjunto competitivo. Y eso es mucho y tiene una raiz suficiente para decirles a los jugadores que se quiten los nervios de encima y vuelvan a ser ese equipo que fue admirado por medio mundo por todo lo que ha cambiado en tiempo récord.



Dos pequeños baches

Y sí, yo a este Valencia solo le he visto pasar dos pequeños baches en la actual temporada. Uno, el primero, coincidió con la Copa del Rey donde el Barça acabó rompiendo con todas las esperanzas blanquinegras y dejó la Liga en un segundo plato para un Valencia que tiene una plantilla muy justita. Y el segundo bache es hoy, ahora, en los últimos encuentros donde el Valenca no logra de forma directa hacersee fuerte y volver a ser ese equipo que esta temporada ha sorprendido a todo el mundo. Florecen lo nervios tal como se pudo ver en el último partido frent al Eibar. Vale, sí, podemos hablar del árbitro y de la faena que hizo mal Valencia en dicho encuentro. Pero con todo y con eso yo me quedo con la imagen de un equipo nervioso y apurado por conseguir un resultado positivo que al final no logró ante un Eibar que se esforzó a tope por mantener su meta a cero. Al Valencia le faltó tranquilidad y realmente no logró jugar con calma durante todo el encuentro.



Un balance global

Ahora bien, quitemos estos dos pequeños baches y analicemos al Valencia por todo lo que ha hecho en la última campaña. La realidad nos indica que la plantilla ha cambiado pero que es bastante corta pra entrar en objtivos que no sean exclusivamente la Liga en la actual temporada. Pero sí, ha cambiado y ha cambiado para mucho mejor, para estar de nevo entre los equipos que mandan en la Liga. El objetivo es claro y está en la palma de la mano. Ahora bien, de cara a la próxima te,mporada debemos pensar en qué Valencia queremos y en qué tipo de jugadores queremos. La actual plantilla es muy justita y realmente solo da para un objetivo claro y rotundo. Con este equipo Marcelino nos acerca de lleno a la la clasificación para la Champions. Pero eso es poco si pensamos en la próxima campaña. Y es ahí, en la próxima campaña, donde el Valencia se tiene que orgnizar de forma distinta a la actual para completar una plantilla mucho más competitiva y potente. Lo que hemos vivido este año está francamente bien. Pero si queremos seguir creciendo hay que dar un paso adelante y completar una plantilla que es realmente muy justita en la actualidad. El Valencia tiene que volver a ser ese equipo competitivo y realmente fuerte que marca su historia. Peter Lim debe devolver ya al Valencia a su sitio natural en el fútbol español.

