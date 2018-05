Un especialista defensivo y un gran delantero

El Valencia CF ya se ha puesto manos a la obra a preparar la próxima temporada en la que tendrá que luchar en tres frentes claramente competitivos. Tiene la Liga, donde esperemos que logre de nuevo -yo este año ya lo doy por hecho- la clasificación para la Champions. Tiene la Copa del Rey, donde esperemos que el esfuerzo no haga daño al equipo en la Liga. Y por último tenemos la Champions donde yo ya apuesto por pasar a la segunda fase a poquito que se den bien los resultados en esa liguilla de grupos de cuatro equipos. ¿Y? pues que sí, que existen muchos objetivos pero para lograrlos debemos tener un equipo mucho más completo y competitivo que el actual. Ojo, que el actual es escaso pero es muy correcto para luchar en una sola competición. Pero estoy hablando de crecer, de hacer del Valencia, de nuevo, un equipo competitivo en nuestra Liga pero que luego sea capaz de darnos cualquier alegría en la competición internacional que nos aguarda y que tan buenos recuerdos acumula el Valencia de hace algunos años.



Guedes y algo más

El Valencia actual, este Valencia comandado por Peter Lim, Alemany, Marcelino, Longoria y el presidente Anil Murthy, ya tiene entre ceja y ceja y de forma prioritaria hacerse con los servicios de dos jugadores fundamentales. Hablo de Kondogbia y especialmente de Guedes, dos fichajes que figuran como prioritarios para Peter Lim y que se van a ejecutar a velocidad de vértigo según figura en todos los planes. Ahora bien, yo haciendo un pequeño ejercicio como aficionado, no puedo dejar de pensar en dos posiciones, dentro de otras tantas, que me parecen del todo ejecutables si queremos hacer el año que viene una temporada correcta y al uso. A mi me falta un lateral derecho de garantías -piensen que este año han jugado hasta cuatro jugadoes en ese puesto, lo que prueba que existe una vacante clara y rotunda- y especialmente un delantero rompedor de esos que vemos en la Champions y que no vemos en el Valencia para definir lo partidos y acompañar a Rodrigo en todas las empresas que va a tener el Valencia la próxima campaña. Hablo, claro está, de fichar un nueve de esos que te definen los partidos o les pone emoción por todo lo que puedan hacer. Y sí, Rodrigo me gusta, pero le veo un poco solitario y desasistido. Hace falta algo más para ir por Europa con garantías.



Más opiniones de colaboradores.