Sí, yo soy muy cenizo y me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que el Valencia se quede fuera de la Champions la próxima temporada. Que se esté dilatando tanto la clasificación reconozco que me pone nervioso. De hecho, celebré más el gol del Málaga en el Villamarín del lunes que los goles del Bayern en el Bernabéu. Me preocupa. Pero siendo realistas, del sábado no pasa. Incluso antes de que empiece el partido en la Cerámica, el Valencia puede celebrar ya la cuarta plaza. Porque el Betis no va a ganar en San Mamés, ¿verdad?

¡La Champions!

Viendo los últimos partidos de la Champions League me he dado cuenta del enorme despliegue físico de los equipos, muy superiores a simple vista al que ha demostrado el Valencia durante esta temporada. Son duelos de ida y vuelta, de mucho desgaste, para plantillas largas y competitivas. Vamos, que no me imagino al actual equipo de Marcelino compitiendo contra el Bayern o la Roma y ganando el domingo siguiente en Ipurúa. Hay que remodelar la plantilla cuantitativa y cualitativamente. Y esto choca con la idea de plantilla corta que tiene el entrenador asturiano. Corta, me refiero a que los jugadores 'de relleno' sean jóvenes tipo Nacho Gil o Nacho Vidal. Para la próxima temporada, necesitarás que esos jugadores puedan ser titulares en Ipurúa o en Stamford Bridge. Menos mal que ya está en marcha la 'Operación Champions'. Y tiene buena pinta.

Cásting

De todos los nombres que suenan de momento para reforzar la delantera, me ilusiona el que menos probabilidades tiene de llegar al Valencia, por lo visto. Gerard Moreno me parece un delantero diferente y que todavía está por explotar en un club grande. Sería mi candidato ideal si yo fuera Peter Lim y tuviera dinero. Pero no se dan ninguna de estas dos circunstancias y parecen más probables por tanto las opciones de Kevin Gameiro o Pléa. El caso de Iago Aspas me frena su edad y, como he leído esta semana, que se repita un caso Negredo. Y supongo que supondrá también un freno para el Valencia. Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, encaja futbolísticamente con Marcelino. Me parece un delantero con movilidad y entrega, de los que gustan al entrenador. Como Rodrigo, vamos.

Madurez

La mejor noticia de la semana es la petición de Marcelino a Peter Lim de que no venda (todavía) a Rodrigo Moreno. Es una de las piedras angulares del equipo y su venta, por muy cuantiosa que sea, supondría un paso atrás. Que el propietario haya estado ya recientemente dos veces en Valencia escuchando a Marcelino, a Mateu y a Anil me parece un acto de madurez respecto a sus inicios. Otra cosa es que después cumpla con lo que promete. Pero si Lim consigue retener este verano a Rodrigo y a Soler y fichar a Kondogbia y a Guedes, habrá recuperado mucho del crédito perdido.

