El Valencia CF está aquí, en el mundo árabe

Han pasado ya 13 años desde que se efectuó la primera visita del Valencia CF a Arabia Saudí, cuando disputó un partido amistoso en ocasión de la retirada del jugador saudí Yousuf Al-Thunayan. Hoy vuelven los murciélagos a la misma ciudad, Riad, para disputar otro amistoso en la retirada de otro jugador, Fahd Al-Hurifi.

Las visitas del Valencia CF al mundo árabe son muy pocas en comparación con la grandeza de su afición aquí y seguro que el número de valencianistas en el mundo árabe es mucho más que en cualquier otro país, salvo España. Aquí, en unos países que sufren muchos problemas, el fútbol es la mayor diversión: encontrarás valencianistas enloquecidos por el amor de su equipo y una base de fans que los españoles quizás no puedan adivinar. En el mundo árabe, los aficionados se ponen como locos para encontrar una auténtica camiseta del Valencia CF en las tiendas de Adidas. Yo mismo he buscado en muchos países como Egipto, Emiratos, Arabia Saudí, pero ha sido en vano; me veo obligado a comprar de la tienda oficial del club aprovechando la visita de algún que otro amigo a España. La mayoría de la gente, sin embargo, no tiene este lujo y esto te obliga a preguntar si de verdad el club es consciente de la fama y la grandeza de la afición valencianista en el mundo árabe.

La afición del Valencia no será más grande que la del Real Madrid o Barcelona pero el juego, el estilo, el club, Mestalla, la afición de Mestalla, el ambiente que se ve desde las pantallas... Todo esto acoge a muchos aficionados. Los títulos son importantes y están ausentes desde hace ya bastante tiempo, pero muchos aficionados árabes admiran el buen juego y el Valencia CF lo garantiza, salvo en escasos casos en las últimas dos décadas con entrenadores como Pellegrino, Djukic, Neville o Pako Ayestaran. Tampoco Nuno tuvo mucho éxito con la afición árabe a pesar de tener buenos resultados en su primer año.

Aquí en el mundo árabe encontraréis un fuerte arropamiento al club. La gente está entusiasmada por ver al equipo cada verano, ojalá cada año visite un país árabe diferente. Es importante que los jugadores vean y entiendan esto para asimilar la grandeza de este club que ya es una marca universal. De este modo entenderían que son seguidos en muchos lados del planeta como los jugadores del Barça y del Madrid. Esto es importante para que estén convencidos de que el futuro es para este gran club y estamos en ello yendo con pasos firmes.

Finalmente, queda bonita esta visita tras clasificase matemáticamente a la Liga de Campeones, una competición a la que echamos de menos y en la que esperamos que el Valencia vuelva a hacer historia de nuevo. Y como siempre: Amunt Valencia per sempre.