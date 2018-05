El final de la fiesta

Se acabó lo que se daba. El partido contra el Depor tuvo varias sorpresas. Una, el segundo equipaje para el Centenario. ¿Es bonito? Sí. ¿Está bien? También. ¿Pone los pelos de punta? Pues tampoco. Como se dice en valenciano, está bé i avant. Algunos aficionados dicen que para ser el año que es, se esperaba algo más. Tenemos puestas muchas esperanzas, sobre todo ahora, en el primer equipaje. A mí, el patrón de fondo del azul me recuerda al de la Universidad Católica de Chile. Asuntos estéticos aparte, hubo celebración de fin de fiesta. No es para menos. Los cambios de Marcelino, antes de su costumbre habitual, fueron significativos. Cambió a Rodrigo, a Parejo y a... Zaza. Sin duda, los protagonistas de la temporada (junto a Mr. Kondogbia y Neto). Sirva como homenaje y baño de masas.



Precios

Mr. K ya es jugador del Valencia CF. El club ha cumplido su parte del trato, paga el money y lo cierra hasta 2022, un año de soniquete rimbombante. Nos alegramos por el jugador, a quien el técnico del Inter parece que tanteó. Pero es bueno no moverse del lugar donde eres feliz. Hablando del Inter, el 2-3 in extremis en campo de la Lazio nos beneficia por bombos UEFA. Se metió en Champions, pero por los años que llevan los neriazzurri fuera de Europa, la clasificación coloca en el bombo 3 a nuestro club. Cancelo está en la línea de fondo, y Spalletti ha dicho que a la fecha de 31 de mayo no llegan. El Fair Play manda para ellos, pero nosotros también tendremos que cumplirlo. Alemany dio un repaso a la actualidad y dejó claro que Cancelo vale lo que vale (39 'kilos'), y Rodrigo también. En definitiva, se nota que Alemany es un hombre de fútbol. Posiblemente, el mejor fichaje hasta la fecha.



Centenario

Empieza época de rumorología. Fichajes que vienen y van. A mí me encanta. Compro el periódico a diario (por eso se llaman diarios, claro) durante el verano, porque veo nombres imposibles y también auténticos desconocidos de cuyos videos me tengo que empapar en YouTube. Además de la ilusión, que está intacta en nuestros corazones cada año desde que somos niños, este año hay que volver a añadir el ingrediente esencial: la confianza en el trabajo de la gente del club. Hacía muchos años que no pasaba. Añadamos al cóctel el Centenario, y que lo vayamos a celebrar en Champions. El año ha acabado tan bien que hasta apetece no desconectar, como otras veces. Se empieza a oler el tufillo al Mundial, y lo veremos en abierto, algo sorpresivo en tiempos en que te toca pagar hasta por mear en los baños de las estaciones de tren.



Mundial

La injusticia del Mundial se ha cebado con el Valencia: de Mr. K y Francia ni hablamos. La de Parejo para mí también es evidente. Hasta Neto se ha caído de la lista de Brasil. Como valencianista, esta ausencia significativa de nuestras figuras en Rusia nos viene de perlas egoístamente hablando, para que estén a tope a principio de temporada. Esta semana se celebraron también los aniversarios de nuestras dos finales de Champions, dolorosas en el recuerdo, pero ya bajo el prisma del cariño. El Twitter del Bayern en España retransmitió el partido en riguroso diferido con seguimiento al minuto. Ello indica la relevancia del título, hasta para los más poderosos que ya están habituados a ganarlo.



Champions

Hablando de Champions, vaya manita le metió el Madrid al Liverpool. Sí, ya sé que sólo fueron tres, pero digo lo de manita porque las manos de Karius fueron trending topic. Pudo hacer más en los tres goles. Del primero, no conozco precedente ni en Preferente. En el segundo, aunque sea gol hay que estirar el bracito que te ha dado Dios. Y en el tercero, no puedes hacer un GIF para la posteridad. Claro que desde fuera se ve fácil. Pero no nos hacemos idea de la presión. Yo estuve en París, en la Final contra el Madrid, y cuando antes del partido enfocaron las caras de nuestros jugadores en el césped, a través del videomarcador en pantalla gigante, supe que íbamos a perder. Parecía que estaban hechos unos flanes. Esos partidos no son fáciles. La vuelta en tren borreguero, menos. Desde Kiev, no me lo quiero ni imaginar.



Completo

Al menos Carlos Soler tiene su particular premio, el stage de la Selección, hasta que se queden los 23 definitivos. Ayer venía en SUPER la entrevista completa, en la que dejaba clara su gratitud por jugar, y que posiblemente él sea el menos preocupado por su posición en banda. Este año no fue fácil, lució menos pero sirvió para más cosas. A los artistas nos pasa lo mismo. Siempre habrá uno más guapo para el papel de galán, y uno más gordito para el papel de gracioso. El reto es servir para hacer los dos. Eso te hace más completo. Pues Soler es más completo, ahora. Está feliz, relajado y agradecido a su entrenador. Depositario de una mayor sabiduría a la hora de afrontar los retos que la temporada le planteó, este jugador marcará una época.