Una retirada a tiempo

Qué importante es saber irse de los sitios! Incluso saber prever los problemas con antelación. Que se lo digan a Rajoy, por ejemplo. En el trabajo también ocurre, y en el amor, ni te cuento. Al ser humano le cuesta soltar el clavo ardiendo. Por eso, Zidane nos pilló con el pie cambiado a todos. No ha dejado que los árboles le impidieran ver el bosque. Como dice Capello, si no hubiera ganado la Champions, quizá habría sido destituido. Supo salvar el match ball, pero da la sensación de que acabó agotado. No extraña, con un grupo que parece algo desmadrado en maneras y estilo. Algunas declaraciones en la Final son alucinantes. Bale, quejándose, en vez de asumir que sin salir de suplente no habría marcado el gol de su vida. Ronaldo, triste o enfadado, o las dos cosas, y buscando el protagonismo que no tuvo en la Final con alguna broma sin remate.

Largo

Leí en una tira de Mafalda cuando era niño ese refrán de: «Dios da pan a quien no tiene dientes». Quizá cuando te acostumbras a ganar no celebras las cosas igual que la primera vez. Pero siempre hay que recordar que puede ser la última. A buenas horas escucharíamos quejas (y consentiríamos escucharlas) si en el césped de tamaña gesta uno solo de los nuestros dijera un pero. En el fútbol, y en cualquier ámbito de la vida, cuando no estés contento, o cuando tu crédito esté agotado, hay que saber salir. Seas quien seas. Tampoco es que nos vaya mucho el tema. Pero es bueno percibir estos detalles, por si algún día nos toca a nosotros. Este año jugaremos Champions, en el año de nuestro Centenario, y la gente no le da suficiente importancia al valor de las efemérides, a la conjunción de los astros, a la magia de lo intangible. Tengo la sensación de que va a ser un año glorioso, y que se va a ganar un título. ¡Ahí lo dejo!

Cuatro años

Será fundamental el eje Marcelino-Alemany. Yo creo en los ciclos de entrenadores de al menos cuatro años. Me cuesta cuatro temporadas comenzar a silbar a un entrenador. No lo hice con Quique (soy muy 'sanchezflorista') ni con Emery, hasta que no entró en su ocaso. Por supuesto, toda norma tiene su Nuno. Me encantaría que el fútbol tuviera esos ritmos de la antigua Inglaterra, como los 9 años de Bob Paisley en el Liverpool (en total fue medio siglo unido al club), Bill Shankly, que estuvo 15 al frente, o Werger, nada menos que 22 al frente del Arsenal. Bueno, vale, eso es massa per a la carabassa. Un buen entrenador necesita una estadía de 4 años para poder sacar petróleo. Soy de los que no se pone demasiado nervioso. Lo digo porque en nuestro periplo con Marcelino habrá momentos de luces y sombras, y hay que recordar los buenos momentos cuando lleguen los menos buenos.

Mundial

Regresa Carlos Soler de su stage de la Selección. Forma parte esa concentración de un protocolo de códigos muy propio de Lopetegui, probablemente para facilitar su incorporación a la Absoluta de cara a la próxima Eurocopa. Ha sido insustituible en la Sub'21, y este año ha jugado todos los partidos, con goles importantes como el que marcó a Estonia (0-1). Si progresa adecuadamente, tiene todas las papeletas para ser el buque insignia del Valencia CF en la Roja. La Selección pinta bien, aunque un Mundial es muy difícil. Y más con esta variopinta agrupación. Podemos pintarlo como queráis, pero los duelos contra Marruecos o Irán no ponen los pelos de punta, precisamente. Hace tiempo, mi amigo Fernando me dijo: «Nuestro Mundial es la Eurocopa». Fue en Inssbruck, cuando me llevaron mis colegas de despedida de soltero, a ver el España-Suecia. ¡Qué tiempos!

Rusia

Mis colegas me llevaron al aeropuerto engañado. Viajamos a Milán. Allí, alquilamos un coche y condujimos hasta la capital del Tirol. Fue el año de la garrapata perruna. También el año en el que España cambió la historia. Lo que quería decir mi colega, mientras viajábamos por una autovía trazada en espectaculares desfiladeros, es que el fútbol moderno está aquí. El Mundial tiene el aliciente de poder disfrutar a Brasil y Argentina, quizá México, si me apuras (Chile no estará). Por lo demás, con el debido respeto, poco hay que mejore o iguale la oferta europea. Preveo poca emoción. Se ha acabado también la magia de ver partidos de madrugada con diferencias horarias. El fútbol en Rusia será un entretenimiento de tardeo. Y el colmo es que Rusia sea la sede del Mundial que le tocaba a Europa. Cosas de gestores que no supieron retirarse a tiempo, como el ínclito Blatter.

Fair Play

Que Cancelo no vaya al Mundial frena nuestra intentona de jugarnos todo el Fair Play a una carta, que era la suya. El Inter lo sabe, y se ha hecho el remolón. Está esperando que nos cansemos y bajemos el precio. Entra la Juve a remolonear, no sabemos si por hacerle la puñeta al Inter o porque realmente les interesa. Pero no tiene sentido que les hagamos una rebaja a los más poderosos del país transalpino, y no a su rival que es el primero en la lista. Pero el jugador es lo bastante bueno como para no bajarse del burro. Si no fuera por el Fair Play financiero, nos lo quedaríamos nosotros. Esto es como pedir rebajas antes de navidad. La única opción que tienen para comprar por debajo de precio es que nos llegue una oferta insuperable por Rodrigo, Zaza o alguien inesperado y podamos armar el 'lego' financiero. Pero Cancelo tiene novias, y vale lo que diga Alemany.

