Una solución al caso Vietto

Es un tipo con careto de niño en el fútbol profesional y cuando llegó al Villarreal daba la impresión de que iba a marcar una épica. Pero era eso, solo una impresión. Vietto ha pasado por el conjunto amarillo, por el Sevilla, por el Atlético de Madrid -equipo al que pertenece- y este año cedido al Valencia dando un resultado francamente pobre. Y sí, la noticia es importante. Daba la impresión de que Marcelino lo quería a toda costa y que el Valencia iba a pagar una millonada al Atlético por hacerse con sus servicios. Pero no. Ayer leí con atención el SUPER y me quedó claro que hemos recuperado en este caso la normalidad y el raciocinio. Piensen. Tenemos poco dinero y arriesgar parte de ese poco dinero en un jugador que está repleto de dudas en cuanto a su rendimiento se antoja una mala y torpe operación. Hasta ayer daba la impresión de que Marcelino se quería desprender de Zaza pero quedarse en el bolsillo a Vietto. Pero no, eso solo fue hasta ayer y el final de la historia es una buena noticia para el Valencia. Arriesgar en el caso de Vietto es de locos, o sería de locos si se hiciera. Durante el tiempo que ha estado en el Valencia ha demostrado muy poquito como para que merezca la pena gastarse una pasta por hacerse con su servicios. Vietto, francamente, no ha demostrado francamente casi nada. Si quitamos los tres goles que marcó en su debut y el buen partido que jugó de despedida no tenemos casi nada con lo que quedarnos. Y eso es muy poco. La realidad es tozuda y esa indica que el Valencia va a tener que luchar a muerte en tres frentes para la próxima temporada. Y yo por ahí no veo que Vietto pueda aportar nada seguro a un equipo que necesita madurez y rendimiento casi desde el primer minuto. Piénsenlo bien. Con el dinero que nos ahorramos con el no fichaje de Vietto yo confío en que la nueva estructura fichadora del Valencia sepa invertir mejor ese dinero en jugadores que realmente sí supongan un salto de calidad importante del Valencia. Miren, con Longoria, Alemany y el propio Marcelino existen suficientes cerebros futboleros como para ver a algún sustituto de garantías para Vietto. Aplaudo por tanto la decisión del Valencia. Y me sacude las dudas que tenía al respecto. Gana el sentido común.



El abono total

Leo en SUPER, y me alegro de haberlo leído, que el Valencia piensa presentar el próximo lunes los nuevos pases de temporada donde quedarán incluidos -en dicho pase- todos los partidos que el Valencia va a jugar la próxima temporada en Mestalla. Y esa noticia me llena de alegría y me provoca que me den ganas de aplaudir al Valencia por haber tomado esta medida. Si les soy sincero cada vez veo más potente la mano de Alemany en todas y cada una de las decisiones que está tomando la entidad. Hoy el dinero entra por la tele más, o mucho más, que por las cuotas que deben pagar los abonados. Y además ver a Mestalla lleno y con ambiente para disfrutar de los partidos es una inversión francamente positiva por parte del Valencia. Yo lo tengo claro. Me gusta el fútbol, me gusta el Valencia y me encanta que los pases que se presentan este próximo lunes estén repletos de raciocinio. Y no le den más vueltas. Mestalla entiende de fútbol -aunque en Madrid no lo vean, subjetivos como siempre- y puede ser una gozada verlo prácticamente lleno en casi todos los partidos que nos aguardan. Así las cosas con Mestalla lleno y sin Vietto salimos ganando.

