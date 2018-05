Partido:Valencia Basket - Herbalife G.C.

cuarto 1 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 0 - 2 Eulis Báez Herbalife Gran Canaria " Bandeja de Eulis Báez cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 2 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla la bandeja. El rebote defensivo es para Gal Mekel. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 0 - 4 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Canasta de Marcus Eriksson cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 4 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta. El rebote defensivo es para Xavi Rabaseda. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 0 - 7 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Triple de Gal Mekel tras un contraataque, con asistencia de Xavi Rabaseda cuarto 1 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 3 - 7 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 3 - 7 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Xavi Rabaseda falla el triple. El rebote ofensivo es para Luke Fischer cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 3 - 7 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 3 - 7 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 3 - 9 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Bandeja de Xavi Rabaseda tras un contraataque cuarto 1 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 5 - 9 Sam Van Rossom Valencia Basket " Bandeja de Sam Van Rossom con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 5 - 9 Eulis Báez Herbalife Gran Canaria " Eulis Báez falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 8 - 9 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Triple de Fernando San Emeterio cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 8 - 9 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 04' Puntos - Resultado 8 - 9 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla la canasta. El rebote ofensivo es para Will Thomas cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 11 - 9 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 11 - 9 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla la canasta cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 11 - 9 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ondrej Balvin cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 11 - 9 Ondrej Balvin Herbalife Gran Canaria " Ondrej Balvin falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 13 - 9 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic con asistencia de Rafa Martínez cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 13 - 9 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Xavi Rabaseda falla el triple. El rebote ofensivo es para Eulis Báez cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 13 - 9 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla la bomba cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 13 - 9 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote defensivo es para Gal Mekel. cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 13 - 9 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Xavi Rabaseda falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 13 - 9 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Radicevic. cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 13 - 9 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote ofensivo es para Pablo Aguilar cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 13 - 9 Ondrej Balvin Herbalife Gran Canaria " Ondrej Balvin falla el alley-hoop cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 13 - 9 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla el triple. El rebote defensivo es para Ondrej Balvin. cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 14 - 9 Nikola Radicevic Herbalife Gran Canaria " Nikola Radicevic falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 1 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 16 - 9 Ivan Buva Valencia Basket " Canasta de Ivan Buva cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 16 - 11 Nikola Radicevic Herbalife Gran Canaria " Canasta de Nikola Radicevic cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 19 - 11 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 10' Puntos 3 Resultado 22 - 11 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp desde propio campo cuarto 2 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 25 - 11 Alberto Abalde Valencia Basket " Triple de Alberto Abalde con asistencia de Fernando San Emeterio cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 25 - 13 Ondrej Balvin Herbalife Gran Canaria " Canasta de Ondrej Balvin con asistencia de Nikola Radicevic cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 25 - 13 Guillem Vives Valencia Basket " Guillem Vives falla el triple. El rebote defensivo es para Pablo Aguilar. cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 25 - 13 Pablo Aguilar Herbalife Gran Canaria " Pablo Aguilar falla el triple. El rebote defensivo es para Guillem Vives. cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 25 - 13 Ivan Buva Valencia Basket " Ivan Buva falla la canasta por un tapón de Ondrej Balvin cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 27 - 13 Ivan Buva Valencia Basket " Canasta de Ivan Buva cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 27 - 13 Nikola Radicevic Herbalife Gran Canaria " Nikola Radicevic falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 27 - 13 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla el triple cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 27 - 13 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla la canasta. El rebote defensivo es para Anzejs Pasecniks. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 27 - 15 Pablo Aguilar Herbalife Gran Canaria " Bandeja de Pablo Aguilar con asistencia de Oriol Paulí cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 27 - 15 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la canasta. El rebote defensivo es para Anzejs Pasecniks. cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 27 - 19 Pablo Aguilar Herbalife Gran Canaria " Mate de Pablo Aguilar tras un contraataque cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 27 - 19 DJ Seeley Herbalife Gran Canaria " DJ Seeley falla el triple. El rebote ofensivo es para Oriol Paulí cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 27 - 19 Albert Oliver Herbalife Gran Canaria " Albert Oliver falla la canasta. El rebote ofensivo es para Anzejs Pasecniks cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 27 - 19 Anzejs Pasecniks Herbalife Gran Canaria " Anzejs Pasecniks falla el palmeo cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 27 - 19 Sam Van Rossom Valencia Basket " Sam Van Rossom falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 27 - 19 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Oriol Paulí. cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 27 - 21 Eulis Báez Herbalife Gran Canaria " Canasta de Eulis Báez con asistencia de Albert Oliver cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 27 - 21 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla la canasta cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 27 - 23 Albert Oliver Herbalife Gran Canaria " Canasta de Albert Oliver cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 27 - 25 Oriol Paulí Herbalife Gran Canaria " Bandeja de Oriol Paulí tras un contraataque cuarto 2 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 30 - 25 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 30 - 27 Anzejs Pasecniks Herbalife Gran Canaria " Gancho de Anzejs Pasecniks con asistencia de Marcus Eriksson cuarto 2 Minuto 07' Puntos - Resultado 30 - 27 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla la canasta. El rebote defensivo es para Oriol Paulí. cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 30 - 29 Anzejs Pasecniks Herbalife Gran Canaria " Alley-Hoop de Anzejs Pasecniks tras un contraataque, con asistencia de Oriol Paulí cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 31 - 29 Oriol Paulí Herbalife Gran Canaria " Oriol Paulí falla la canasta. El rebote ofensivo es para Anzejs Pasecniks cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 31 - 31 Anzejs Pasecniks Herbalife Gran Canaria " Palmeo de Anzejs Pasecniks cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 33 - 31 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic con asistencia de Will Thomas cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 33 - 31 Oriol Paulí Herbalife Gran Canaria " Oriol Paulí falla el triple. El rebote ofensivo es para Marcus Eriksson cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 33 - 33 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Eulis Báez. cuarto 2 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 33 - 36 Eulis Báez Herbalife Gran Canaria " Triple de Eulis Báez con asistencia de Albert Oliver cuarto 2 Minuto 10' Puntos - Resultado 35 - 36 Albert Oliver Herbalife Gran Canaria " Albert Oliver falla el triple cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 35 - 36 Eulis Báez Herbalife Gran Canaria " Eulis Báez falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 35 - 36 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote defensivo es para DJ Seeley. cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 35 - 36 DJ Seeley Herbalife Gran Canaria " DJ Seeley falla la bandeja. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 35 - 36 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta. El rebote defensivo es para Xavi Rabaseda. cuarto 3 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 35 - 39 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Triple de Gal Mekel cuarto 3 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 36 - 41 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Bandeja de Gal Mekel cuarto 3 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 39 - 40 Joan Sastre Valencia Basket " Triple de Joan Sastre cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 39 - 40 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Xavi Rabaseda falla la canasta. El rebote ofensivo es para Anzejs Pasecniks cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 39 - 40 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Xavi Rabaseda falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 3 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 42 - 40 Will Thomas Valencia Basket " Triple de Will Thomas con asistencia de Fernando San Emeterio cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 42 - 40 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla la canasta cuarto 3 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 44 - 40 Will Thomas Valencia Basket " Canasta de Will Thomas cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 44 - 40 Xavi Rabaseda Herbalife Gran Canaria " Xavi Rabaseda falla la canasta cuarto 3 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 46 - 40 Will Thomas Valencia Basket " Mate de Will Thomas con asistencia de Fernando San Emeterio cuarto 3 Minuto 05' Puntos - Resultado 46 - 40 Albert Oliver Herbalife Gran Canaria " Albert Oliver falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 46 - 40 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote ofensivo es para Guillem Vives cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 46 - 40 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple cuarto 3 Minuto 07' Puntos - Resultado 46 - 40 Albert Oliver Herbalife Gran Canaria " Albert Oliver falla la canasta. El rebote ofensivo es para Oriol Paulí cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 48 - 41 Guillem Vives Valencia Basket " Bandeja de Guillem Vives cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 48 - 43 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Canasta de Marcus Eriksson cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 48 - 43 Ivan Buva Valencia Basket " Ivan Buva falla la canasta por un tapón de Ondrej Balvin cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 48 - 43 Ivan Buva Valencia Basket " Ivan Buva falla la canasta por un tapón de Ondrej Balvin cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 50 - 43 Tryggvi Hlinason Valencia Basket " Canasta de Tryggvi Hlinason con asistencia de Guillem Vives cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 50 - 43 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 50 - 43 Pablo Aguilar Herbalife Gran Canaria " Pablo Aguilar falla el triple. El rebote ofensivo es para Luke Fischer cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 50 - 43 Pablo Aguilar Herbalife Gran Canaria " Pablo Aguilar falla el triple cuarto 4 Minuto 00' Puntos 3 Resultado 53 - 43 Guillem Vives Valencia Basket " Triple de Guillem Vives cuarto 4 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 55 - 43 Alberto Abalde Valencia Basket " Bandeja de Alberto Abalde cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 55 - 43 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 4 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 55 - 46 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Triple de Marcus Eriksson cuarto 4 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 55 - 48 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Canasta de Marcus Eriksson cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 55 - 48 Oriol Paulí Herbalife Gran Canaria " Oriol Paulí falla la canasta cuarto 4 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 58 - 48 Joan Sastre Valencia Basket " Triple de Joan Sastre con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 58 - 48 Pablo Aguilar Herbalife Gran Canaria " Pablo Aguilar falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 58 - 48 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple cuarto 4 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 61 - 48 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 61 - 48 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Marcus Eriksson falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 63 - 48 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Gancho de Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 63 - 51 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Triple de Gal Mekel cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 63 - 51 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla la canasta. El rebote defensivo es para Ondrej Balvin. cuarto 4 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 63 - 54 Oriol Paulí Herbalife Gran Canaria " Triple de Oriol Paulí cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 63 - 54 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 63 - 54 Oriol Paulí Herbalife Gran Canaria " Oriol Paulí falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Gal Mekel cuarto 4 Minuto 06' Puntos - Resultado 63 - 54 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla la bandeja cuarto 4 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 65 - 54 Joan Sastre Valencia Basket " Bandeja de Joan Sastre cuarto 4 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 68 - 56 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom cuarto 4 Minuto 07' Puntos - Resultado 68 - 56 Gal Mekel Herbalife Gran Canaria " Gal Mekel falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 4 Minuto 07' Puntos 3 Resultado 71 - 56 Sam Van Rossom Valencia Basket " Triple de Sam Van Rossom con asistencia de Will Thomas cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 71 - 56 Albert Oliver Herbalife Gran Canaria " Albert Oliver falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom. cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 71 - 56 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Ondrej Balvin. cuarto 4 Minuto 08' Puntos - Resultado 71 - 56 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 71 - 56 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 71 - 56 Marcus Eriksson Herbalife Gran Canaria " Marcus Eriksson falla el triple. El rebote ofensivo es para Ondrej Balvin cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 71 - 56 Ondrej Balvin Herbalife Gran Canaria " Ondrej Balvin falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Thomas.