Partido:Valencia Basket - Iberostar T.

cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 0 Kostas Vasileiadis Iberostar Tenerife " Kostas Vasileiadis falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 1 Minuto 00' Puntos - Resultado 0 - 0 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mike Tobey falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mateusz Ponitka cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 0 - 0 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Tim Abromaitis falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 2 - 0 Will Thomas Valencia Basket " Canasta de Will Thomas cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 2 - 2 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Canasta de Mike Tobey con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 1 Minuto 01' Puntos - Resultado 2 - 2 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 1 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 4 - 2 Alberto Abalde Valencia Basket " Mate de Alberto Abalde cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 4 - 2 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla la canasta. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 1 Minuto 02' Puntos 3 Resultado 7 - 2 Rafa Martínez Valencia Basket " Triple de Rafa Martínez con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 02' Puntos - Resultado 7 - 2 Rodrigo San Miguel Iberostar Tenerife " Rodrigo San Miguel falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tim Abromaitis cuarto 1 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 7 - 4 Rodrigo San Miguel Iberostar Tenerife " Bandeja de Rodrigo San Miguel cuarto 1 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 10 - 4 Tibor Pleiss Valencia Basket " Triple de Tibor Pleiss con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 10 - 4 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Abalde. cuarto 1 Minuto 03' Puntos - Resultado 10 - 4 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote defensivo es para Tim Abromaitis. cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 10 - 6 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mate de Mike Tobey con asistencia de Kostas Vasileiadis y tiro libre adicional por la &NROª falta de Tibor Pleiss cuarto 1 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 12 - 7 Tibor Pleiss Valencia Basket " Mate de Tibor Pleiss con asistencia de Will Thomas cuarto 1 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 12 - 10 Kostas Vasileiadis Iberostar Tenerife " Triple de Kostas Vasileiadis con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 12 - 12 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mate de Mateusz Ponitka tras un contraataque cuarto 1 Minuto 05' Puntos - Resultado 12 - 12 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tibor Pleiss cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 14 - 12 Will Thomas Valencia Basket " Canasta de Will Thomas con asistencia de Tibor Pleiss cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 14 - 14 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mate de Mike Tobey con asistencia de Kostas Vasileiadis cuarto 1 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 16 - 14 Will Thomas Valencia Basket " Mate de Will Thomas con asistencia de Tibor Pleiss cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 16 - 14 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 16 - 14 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez. cuarto 1 Minuto 06' Puntos - Resultado 16 - 14 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Fran Vázquez falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mateusz Ponitka cuarto 1 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 16 - 16 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Palmeo de Mateusz Ponitka cuarto 1 Minuto 07' Puntos - Resultado 16 - 16 Kostas Vasileiadis Iberostar Tenerife " Kostas Vasileiadis falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 16 - 18 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Canasta de Fran Vázquez con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 16 - 18 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Fran Vázquez falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tim Abromaitis cuarto 1 Minuto 08' Puntos - Resultado 16 - 18 Rodrigo San Miguel Iberostar Tenerife " Rodrigo San Miguel falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 1 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 18 - 20 Javier Beirán Iberostar Tenerife " Canasta de Javier Beirán cuarto 1 Minuto 09' Puntos - Resultado 18 - 20 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Vázquez. cuarto 1 Minuto 09' Puntos 3 Resultado 21 - 20 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Triple de Aaron Doornekamp con asistencia de Joan Sastre cuarto 2 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 23 - 20 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bandeja de Fernando San Emeterio cuarto 2 Minuto 00' Puntos - Resultado 23 - 20 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez. cuarto 2 Minuto 01' Puntos - Resultado 23 - 20 Rosco Allen Iberostar Tenerife " Rosco Allen falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 2 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 23 - 22 Davin White Iberostar Tenerife " Bandeja de Davin White tras un contraataque cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 23 - 22 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple. El rebote defensivo es para Ferran Bassas. cuarto 2 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 23 - 24 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mate de Mike Tobey con asistencia de Javier Beirán cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 23 - 24 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Erick Green cuarto 2 Minuto 02' Puntos - Resultado 23 - 24 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la canasta. El rebote defensivo es para Rosco Allen. cuarto 2 Minuto 03' Puntos - Resultado 23 - 24 Ferran Bassas Iberostar Tenerife " Ferran Bassas falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 2 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 23 - 26 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Canasta de Mike Tobey cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 23 - 26 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla la bandeja por un tapón de Mike Tobey cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 23 - 26 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Tim Abromaitis falla la bandeja por un tapón de Joan Sastre cuarto 2 Minuto 04' Puntos - Resultado 23 - 26 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mike Tobey falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 2 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 25 - 26 Tibor Pleiss Valencia Basket " Mate de Tibor Pleiss con asistencia de Sergi Garcia cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 25 - 26 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Tim Abromaitis falla el triple cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 27 - 26 Tibor Pleiss Valencia Basket " Mate de Tibor Pleiss con asistencia de Aaron Doornekamp cuarto 2 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 27 - 28 Davin White Iberostar Tenerife " Bandeja de Davin White cuarto 2 Minuto 05' Puntos - Resultado 27 - 28 Tibor Pleiss Valencia Basket " Tibor Pleiss falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 2 Minuto 06' Puntos - Resultado 27 - 28 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tibor Pleiss cuarto 2 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 27 - 30 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Mate de Tim Abromaitis tras un contraataque cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 29 - 30 Tibor Pleiss Valencia Basket " Canasta de Tibor Pleiss con asistencia de Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 29 - 32 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Canasta de Tim Abromaitis con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 2 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 31 - 32 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde y tiro libre adicional por la &NROª falta de Rodrigo San Miguel cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 32 - 34 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Canasta de Mateusz Ponitka con asistencia de Rodrigo San Miguel y tiro libre adicional por la &NROª falta de Alberto Abalde cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 32 - 34 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 2 Minuto 08' Puntos - Resultado 32 - 34 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla el triple. El rebote defensivo es para Mateusz Ponitka. cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 32 - 36 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Canasta de Mateusz Ponitka con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 2 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 34 - 36 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Bandeja de Aaron Doornekamp cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 34 - 36 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mike Tobey falla el gancho. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 36 - 36 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 36 - 36 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Vasileiadis. cuarto 2 Minuto 09' Puntos - Resultado 36 - 36 Kostas Vasileiadis Iberostar Tenerife " Kostas Vasileiadis falla el triple lejano. cuarto 3 Minuto 00' Puntos - Resultado 36 - 36 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. cuarto 3 Minuto 01' Puntos 3 Resultado 36 - 39 Kostas Vasileiadis Iberostar Tenerife " Triple de Kostas Vasileiadis cuarto 3 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 38 - 39 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 01' Puntos - Resultado 38 - 39 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Bojan Dubljevic falla el gancho. El rebote defensivo es para Mateusz Ponitka. cuarto 3 Minuto 01' Puntos 2 Resultado 38 - 41 Rodrigo San Miguel Iberostar Tenerife " Bandeja de Rodrigo San Miguel cuarto 3 Minuto 02' Puntos - Resultado 38 - 41 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 38 - 43 Bojan Dubljevic Valencia Basket " Canasta de Bojan Dubljevic cuarto 3 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 38 - 45 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Mate de Tim Abromaitis cuarto 3 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 44 - 43 Will Thomas Valencia Basket " Triple de Will Thomas con asistencia de Alberto Abalde cuarto 3 Minuto 03' Puntos - Resultado 44 - 43 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Tim Abromaitis falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey cuarto 3 Minuto 03' Puntos 3 Resultado 44 - 46 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Triple de Tim Abromaitis con asistencia de Mike Tobey cuarto 3 Minuto 04' Puntos - Resultado 44 - 46 Rafa Martínez Valencia Basket " Rafa Martínez falla la canasta. El balón se va fuera. cuarto 3 Minuto 04' Puntos 3 Resultado 44 - 49 Kostas Vasileiadis Iberostar Tenerife " Triple de Kostas Vasileiadis cuarto 3 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 44 - 51 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mate de Mateusz Ponitka tras un contraataque, con asistencia de Kostas Vasileiadis cuarto 3 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 46 - 53 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Canasta de Mateusz Ponitka con asistencia de Rodrigo San Miguel cuarto 3 Minuto 05' Puntos 3 Resultado 49 - 53 Erick Green Valencia Basket " Triple de Erick Green con asistencia de Tibor Pleiss cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 49 - 53 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla el triple. El rebote defensivo es para Joan Sastre. cuarto 3 Minuto 06' Puntos 3 Resultado 52 - 53 Erick Green Valencia Basket " Triple de Erick Green con asistencia de Joan Sastre cuarto 3 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 52 - 55 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Canasta de Fran Vázquez con asistencia de Javier Beirán cuarto 3 Minuto 06' Puntos - Resultado 52 - 55 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez. cuarto 3 Minuto 07' Puntos 2 Resultado 52 - 57 Davin White Iberostar Tenerife " Bandeja de Davin White cuarto 3 Minuto 08' Puntos 2 Resultado 54 - 57 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 54 - 57 Tim Abromaitis Iberostar Tenerife " Tim Abromaitis falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 3 Minuto 08' Puntos - Resultado 54 - 57 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote defensivo es para Ferran Bassas. cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 54 - 57 Ferran Bassas Iberostar Tenerife " Ferran Bassas falla el triple. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 55 - 57 Erick Green Valencia Basket " Rebote ofensivo de Erick Green tras fallar su lanzamiento a canasta cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 55 - 57 Joan Sastre Valencia Basket " Joan Sastre falla el triple. El rebote defensivo es para Rosco Allen. cuarto 3 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 55 - 59 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Canasta de Fran Vázquez con asistencia de Javier Beirán cuarto 3 Minuto 09' Puntos - Resultado 55 - 59 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla el triple. El rebote defensivo es para Javier Beirán. cuarto 4 Minuto 00' Puntos - Resultado 55 - 59 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Fran Vázquez falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss. cuarto 4 Minuto 00' Puntos 2 Resultado 57 - 59 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Bandeja de Fernando San Emeterio cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 57 - 61 Tibor Pleiss Valencia Basket " Tibor Pleiss falla la canasta. El rebote defensivo es para Javier Beirán. cuarto 4 Minuto 01' Puntos - Resultado 57 - 61 Javier Beirán Iberostar Tenerife " Javier Beirán falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 57 - 61 Javier Beirán Iberostar Tenerife " Javier Beirán falla el gancho. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 57 - 61 Fernando San Emeterio Valencia Basket " Fernando San Emeterio falla el triple. El rebote ofensivo es para Tibor Pleiss cuarto 4 Minuto 02' Puntos - Resultado 57 - 61 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla el triple. El rebote defensivo es para Rosco Allen. cuarto 4 Minuto 02' Puntos 2 Resultado 57 - 63 Davin White Iberostar Tenerife " Canasta de Davin White cuarto 4 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 59 - 63 Erick Green Valencia Basket " Canasta de Erick Green cuarto 4 Minuto 03' Puntos 2 Resultado 59 - 65 Fran Vázquez Iberostar Tenerife " Mate de Fran Vázquez con asistencia de Javier Beirán cuarto 4 Minuto 03' Puntos - Resultado 59 - 65 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 4 Minuto 04' Puntos 2 Resultado 59 - 67 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Alley-Hoop de Mike Tobey con asistencia de Ferran Bassas cuarto 4 Minuto 04' Puntos - Resultado 59 - 67 Aaron Doornekamp Valencia Basket " Aaron Doornekamp falla el triple. El rebote defensivo es para Javier Beirán. cuarto 4 Minuto 04' Puntos - Resultado 59 - 67 Mike Tobey Iberostar Tenerife " Mike Tobey falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 05' Puntos 2 Resultado 61 - 67 Alberto Abalde Valencia Basket " Bandeja de Alberto Abalde cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 61 - 67 Will Thomas Valencia Basket " Will Thomas falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alberto Abalde cuarto 4 Minuto 05' Puntos - Resultado 61 - 67 Alberto Abalde Valencia Basket " Alberto Abalde falla la canasta. El rebote defensivo es para Rosco Allen. cuarto 4 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 61 - 69 Rosco Allen Iberostar Tenerife " Canasta de Rosco Allen cuarto 4 Minuto 06' Puntos 2 Resultado 63 - 69 Joan Sastre Valencia Basket " Mate de Joan Sastre con asistencia de Bojan Dubljevic cuarto 4 Minuto 07' Puntos - Resultado 65 - 71 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla la bandeja. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. cuarto 4 Minuto 07' Puntos - Resultado 65 - 71 Erick Green Valencia Basket " Erick Green falla la canasta. El rebote defensivo es para Rodrigo San Miguel. cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 68 - 73 Mateusz Ponitka Iberostar Tenerife " Mateusz Ponitka falla el gancho. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. cuarto 4 Minuto 09' Puntos - Resultado 70 - 73 Davin White Iberostar Tenerife " Davin White falla el triple. El rebote ofensivo es para Tim Abromaitis cuarto 4 Minuto 09' Puntos 2 Resultado 72 - 77 Alberto Abalde Valencia Basket " Canasta de Alberto Abalde