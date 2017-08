74:29

Se reanuda el partido.

73:43

Cambio en Real Madrid, entra al campo Marco Asensio sustituyendo a Gareth Bale.

73:38

Cambio en Real Madrid, entra al campo Lucas Vázquez sustituyendo a Isco.

72:30

El juego está detenido de (Real Madrid).

70:48

Falta de Karim Benzema (Real Madrid).

70:48

Marcus Rashford (Manchester United) ha recibido una falta en la banda izquierda.

70:25

Remate fallado por Chris Smalling (Manchester United) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nemanja Matic tras un saque de esquina.

69:59

Corner, Manchester United. Corner cometido por Daniel Carvajal.

68:21

Isco (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

68:21

Falta de Antonio Valencia (Manchester United).

66:20

Gareth Bale (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

66:20

Falta de Chris Smalling (Manchester United).

65:57

Fuera de juego, Manchester United. Matteo Darmian intentó un pase en profundidad pero Marouane Fellaini estaba en posición de fuera de juego.

64:06

Falta de Daniel Carvajal (Real Madrid).

64:06

Matteo Darmian (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

61:29

The Video Assistant Referee is investigating a potential to Casemiro.

61:28

¡Gooooool! Real Madrid 2, Manchester United 1. Romelu Lukaku (Manchester United) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería.

61:25

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nemanja Matic (Manchester United) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford.

60:03

Gareth Bale (Real Madrid) remata al larguero, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Casemiro.

59:04

Remate rechazado de Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Paul Pogba.

58:19

Daniel Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

58:19

Falta de Marcus Rashford (Manchester United).

57:58

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luka Modric (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Toni Kroos.

56:51

Karim Benzema (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

56:51

Falta de Victor Lindelöf (Manchester United).

55:41

Cambio en Manchester United, entra al campo Marouane Fellaini sustituyendo a Ander Herrera.

53:07

Remate fallado por Romelu Lukaku (Manchester United) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.

53:05

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Paul Pogba (Manchester United) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ander Herrera con un centro al área.

51:25

¡Gooooool! Real Madrid 2, Manchester United 0. Isco (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Gareth Bale.

47:45

Corner, Real Madrid. Corner cometido por Chris Smalling.

47:43

Remate rechazado de Marcelo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

47:05

Corner, Real Madrid. Corner cometido por David de Gea.

47:03

Remate parado por bajo a la izquierda. Toni Kroos (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gareth Bale.

45:00

Empieza segunda parte Real Madrid 1, Manchester United 0.

45:00

Cambio en Manchester United, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Jesse Lingard.

45+

Final primera parte, Real Madrid 1, Manchester United 0.

45+

Remate parado alto y por el centro de la portería. Romelu Lukaku (Manchester United) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Paul Pogba.

43:07

Isco (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

43:07

Falta de Antonio Valencia (Manchester United).

42:13

Mano de Ander Herrera (Manchester United).

42:01

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

41:05

Jesse Lingard (Manchester United) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

41:03

Isco (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

41:03

Falta de Jesse Lingard (Manchester United).

38:45

Isco (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

38:45

Falta de Nemanja Matic (Manchester United).

37:07

Remate fallado por Ander Herrera (Manchester United) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antonio Valencia.

36:26

Falta de Gareth Bale (Real Madrid).

36:26

Matteo Darmian (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

35:55

Remate rechazado de Paul Pogba (Manchester United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Romelu Lukaku.

34:51

Fuera de juego, Manchester United. Ander Herrera intentó un pase en profundidad pero Romelu Lukaku estaba en posición de fuera de juego.

34:06

Isco (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

34:06

Falta de Antonio Valencia (Manchester United).

32:24

Falta de Casemiro (Real Madrid).

32:24

Paul Pogba (Manchester United) ha recibido una falta en campo contrario.

31:50

Se reanuda el partido.

30:01

El juego está detenido de (Real Madrid).

28:55

Fuera de juego, Real Madrid. Gareth Bale intentó un pase en profundidad pero Karim Benzema estaba en posición de fuera de juego.

23:06

¡Gooooool! Real Madrid 1, Manchester United 0. Casemiro (Real Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo por el lado derecho de la portería. Asistencia de Daniel Carvajal.

20:35

Remate fallado por Isco (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Karim Benzema.

20:05

Remate fallado por Daniel Carvajal (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.

17:14

Remate fallado por Casemiro (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.

15:48

Remate rechazado de Paul Pogba (Manchester United) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Henrikh Mkhitaryan.

15:34

Casemiro (Real Madrid) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Toni Kroos con un centro al área tras un saque de esquina.

15:10

Corner, Real Madrid. Corner cometido por Victor Lindelöf.

12:28

Casemiro (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

12:28

Falta de Romelu Lukaku (Manchester United).

11:49

Falta de Casemiro (Real Madrid).

11:49

Chris Smalling (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11:20

Corner, Real Madrid. Corner cometido por Victor Lindelöf.

9:17

Isco (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

9:17

Falta de Nemanja Matic (Manchester United).

8:04

Toni Kroos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

8:04

Falta de Ander Herrera (Manchester United).

4:20

Casemiro (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4:20

Falta de Paul Pogba (Manchester United).

2:01

Remate fallado por Gareth Bale (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.

1:41

Corner, Real Madrid. Corner cometido por Nemanja Matic.

0:00

Empieza primera parte.