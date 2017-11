La extenista serbia Ana Ivanovic anunció hoy a través de las redes sociales Twitter e Instagram que ella y su esposo, el futbolista alemán Bastian Schweinsteiger, esperan a su primer hijo.



"Una pequeña ampliación de nuestra familia. ¡No puedo ser más feliz!", escribió Ivanovic en un mensaje acompañado de una fotografía de tres pares de zapatos de igual diseño pero de diferente tamaño, para su marido, ella y el bebé.





A little extension to our family ??????. Couldn’t be more happy?? !!! @BSchweinsteiger pic.twitter.com/9ZXLWVQrCV