Navarro agranda su leyenda

El internacional español Juan Carlos Navarro se ha convertido este martes en el jugador con más internacionalidades, con 240, al superar a Juan Antonio San Epifanio 'Epi' (239), y ha agradecido a sus compañeros y excompañeros los "años grandiosos" vividos con la camiseta de la selección española.



El catalán vio cómo se detenía el partido que jugaba este martes ante Venezuela en el minuto 7, número de su dorsal, para que el Madrid Arena se rindiese a él. En medio de una sonora ovación, el escolta del FC Barcelona recibió una placa conmemorativa de manos del presidente de la Federación Española de Baloncesto, su excompañero Jorge Garbajosa, y del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete.





El homenaje de toda España a Juan Carlos Navarro.pic.twitter.com/lvR1MGlMRM — ZonaDeportivaBasket (@ZDBasket) 15 de agosto de 2017

Sin embargo, ahí no acabaron las sorpresas. Precisamente el hombre al que superaba,"Hace 24 años tuve el honor de superar a Nino Buscató y hoy te toca superarme a mí, te felicito. Ser un gran deportista cuesta mucho, pero ser un gran deportista durante 17 años me parece increíble. Felicidades por toda tu trayectoria, por todos tus éxitos. Nos has hecho felices con la selección. Enhorabuena por este día", señaló.Su mujer y sus hijas le acompañaron en la pista, igual que su gran amigo Pau Gasol. "Felicidades a este gran campeón y este gran amigo. Te mereces todo lo que has conseguido. Han sido muchos años juntos y he disfrutado como un niño cada momento, y lo sigo haciendo.un orgullo. Eres la bomba", señaló el de Sant Boi.Tras ello, el homenajeado tomó el micrófono para agradecer el apoyo a los que le han rodeado en una trayectoria que se inició en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. "En primer lugar, querría mandar. Es una gran pérdida, nos va a costar mucho sin él, vamos a intentar hacer todo por él", recordó sobre el balear, lesionado de gravedad."En segundo lugar, doy las gracias a mis tres chicas por estar aquí. Doy las gracias a mis amigos. Doy las gracias a mi familia, la Federación; hemos pasado unos años grandiosos, estoy supercontento de haber mejorado como persona y como jugador gracias a ellos. De todos he aprendido", continuó.Por último, la 'Bomba' prometió que se esforzarán por hacer algo "grande" en elde este verano. "A ver si podemos hacer algo grande otra vez. Vamos con mucha ambición de hacerlo bien. Esperemos que lo paséis bien con nosotros otro verano más", concluyó.