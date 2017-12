Diez claves para no arruinarse en Navidad

La Navidad supone un duro golpe para nuestro bolsillo. Año tras años, nos proponemos gastar menos en estas fechas, pero a la hora de la verdad no nos salen las cuentas.

La solución está en una buena planificación, tal y como muestra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ofrece diez recomendaciones básicas que nos ayudarán a consumir de forma responsable esta Navidad 2017:

1. Planificar: Saber con anticipación cuánto y dónde se va a comprar puede suponer un buen ahorro. Hacer un presupuesto del dinero que vamos a invertir estas navidades y en qué lo gastaremos es la mejor manera de evitar la compra por impulso. Hay que adaptar las necesidades del consumidor al presupuesto del que se dispone y sujetarse a él en la medida de lo posible.

2. Escalonar las compras: Muchos productos se pueden comprar con antelación a un mejor precio. Otros productos suelen beneficiarse de ofertas en esta época. Comprar cada producto en el momento adecuado puede suponer un ahorro importante. Los productos más típicos de la Navidad (marisco, carnes y pescados) pueden sufrir importantes subidas de precio en los últimos días.

3. Comparar precios: Los distintos estudios que elabora la OCU a lo largo del año ponen de manifiesto la existencia de grandes diferencias de precios entre los distintos establecimientos. Comprar en aquellos donde la relación calidad precio sea la más favorable es clave en estas fechas.

4. Consumo responsable: La OCU recuerda que es posible un consumo responsable, adecuado a las necesidades de los consumidores y, respetuoso con el entorno y el medio ambiente.

5. Cuidado con los créditos y las tarjetas: La OCU advierte sobre los elevados costes de la financiación de las compras, en especial cuando se financian a través de tarjetas o créditos rápidos. En caso de necesidad, es necesario comparar la TAE, para no encarecer en exceso las compras navideñas por la financiación y para evitar el sobreendeudamiento.

6. En Navidad están plenamente vigentes los derechos de los consumidores: Se aconseja pedir el ticket o factura de compra para posibles reclamaciones. En este sentido recuerda la obligación que tienen los comerciantes de incluir en la publicidad y en la oferta del producto el precio completo del bien o servicio a contratar.

7. La garantía de los productos de consumo es de dos años: El régimen de devolución y cambio de productos, sin embargo, lo fija cada comerciante pero tiene la obligación de informar al consumidor antes de la compra. En todo caso se recomienda asegurarse de la política de devoluciones del establecimiento antes de comprar el producto.

8. Devoluciones en compras online: En las compras que se realizan por internet, cada vez más habituales, el consumidor tiene derecho a devolver el producto durante 14 días naturales, sin ningún tipo de limitación. Sólo habrá de hacer frente a los gastos de envío que deben ser conocidos previamente e iguales a los de la entrega.

9. Cuidado con los juguetes: En la compra de juguetes la OCU recomienda adquirir juguetes seguros y adaptados a la edad del niño. Deben rechazarse aquellos que no tienen etiquetado en, al menos, la lengua oficial del estado o que no tienen instrucciones. En los juguetes para los niños más pequeños hay que fijarse en la no existencia de piezas pequeñas, excesiva dureza, bordes o aristas cortantes o excesiva fragilidad.

10. Buena gestión del presupuesto familiar. Existen varias aplicaciones disponibles para nuestros smartphones que nos ayudan a gestionar nuestra economía.