Jornadas de Independencia Financiera en Valencia

Doscientos inversores de toda España se dan cita en Valencia en las primeras Jornadas de Independencia Financiera. Se trata del primer encuentro de inversores no profesionales que pretenden reflexionar sobre un objetivo común: alcanzar la independencia financiera. Un hito que ya es una realidad en la vida de Josan Jarque, quien tras trabajar durante dieciocho años en una entidad bancaria, logró hace un lustro que su dinero trabajara por él.

El concepto de independencia financiera va ligado a un modelo de inversión no especulativo de bajo riesgo que tiene además sus otros dos pilares en el control del gasto y el largo plazo. Es un concepto flexible y adaptable a cada caso particular puesto que no existe una cifra única de renta para alcanzar este objetivo, sino que depende del estilo de vida de cada individuo. La media para obtenerla son entre 15 y 20 años.

Josan Jarque contó su experiencia en el libro autoeditado "Cómo hacerse rentista" publicado en abril de 2017 del que ha vendido más de 2500 ejemplares, cuya recaudación ha donado a la ONG camboyana "Homestay Volunteer Teachers ORG" .

Ahora, junto al grupo "Objetivo 2035", organiza esta primera edición con el fin de compartir conocimientos. Los representantes de este club que participarán como ponentes son Manuel Hurtado, Andrés Navarro, Ricardo Corbacho, Pau Arce, Rafa Física, Juanjo Visquert, Daniel Latorre y Benito Herrera.

Como colaboradores invitados comparecerán Gregorio Hernández (invertirenbolsa.info), Luis Álvarez (cazadividendos.com) y Antonio R. Rico (inversorinteligente.net), que cerrarán el programa durante los dos días de duración del mismo con una charla coloquio.

Las ponencias comenzarán el viernes 25 de mayo a las 16:45 con la presentación y bienvenida a los asistentes y finalizarán el sábado a las 12.15 con una mesa redonda a cargo de los colaboradores invitados.

Las jornadas reunirán a inversores de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete, Murcia, Barcelona, Madrid, León , Valladolid, Gijón, Santander e incluso Alemania.