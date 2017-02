Tremendo 'zasca' de Fernando Alonso a Vettel

El Gran Premio de Brasil ha estado pasado por agua y ha tenido muchos incidentes entre pilotos, uno de ellos entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Durante un adelantamiento del alemán al español, el segundo ha tenido que tomar al escapatoria para no chocarse. Luego, Alonso no se ha cortado y le ha soltado un buen 'zasca' al de Ferrari.

"Menos mal que había una escapatoria y he podido cogerla. Si hay un muro, o me choco contra él o me voy contra Vettel. Eso es lo que haré la próxima vez y así él perderá más puntos que yo", ha asegurado Alonso, que al ser repreguntado por esta cuestión ha insistido. "La próxima vez me chocaré contra él para que vea que el circuito es de todos", ha dicho el asturiano.

Unas vueltas más tarde, Verstappen hizo una maniobra similar al tratar de adelantar a Vettel, que tuvo que coger la escapatoria, y esta vez sí se quejó por la radio del comportamiento del piloto holandés.

