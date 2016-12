Fernando Alonso bromea en Instagram junto a Trump y Obama

El español Fernando Alonso (McLaren), décimo en el Gran Premio de Abu Dabi, se mostró "contento de acabar en los puntos" en la última carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2016.



No obstante, la reacción post-carrera de Fernando Alonso estuvo marcada por la foto que el piloto asturiano colgó en Instagram, una imagen que, junto a la foto de Trump y Obama en la Casa Blanca, recordaba su gesto en el Gran Premio de Brasil de 2015, cuando se sentó en una pequeña tumbona tras una avería en su McLaren. La foto de Instagram incluía el siguiente mensaje: "La temporada ha acabado. Hora de descansar y volver más fuerte en 2017".





Season is finish. ???????????????????? Time to rest and come back stronger in 2017. Una foto publicada por Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 27 de Nov de 2016 a la(s) 7:54 PST

. Era una carrera que sabíamos que iba a ser difícil. pero al final conseguimos acabar el año en los puntos", dijo el bicampeón mundial español. "Ahora", añadió.Fernando Alonso cree que en 2016 su equipo le ha "dado un poco la vuelta a la tortilla" porque han "podido luchar de tú a tú con otros equipos"."Ademásy yo he mantenido por un solo punto sobre (el brasileño Felipe) Massa el décimo en el de constructores. Y he acabado por delante de Carlos (Sainz), con el que he estado bromeando todo el año sobre el tema", dijo.Sobre la temporada que acaba de terminar,. "Hago un balance positivo porque hemos cambiado la negatividad y la tendencia del 2015", comentó."Lo que tenemos que hacer ahora espara el año que viene. Que no se repitan los errores de este año y llegar más preparados y con las lecciones aprendidas", señaló."Hay que esperar y ser cautos. Hay que encontrar algo especial. Para ganar un Mundial hay que dar muchos pasos importantes", precisó.