Cruce de zascas entre Lewis Hamilton y Mercedes

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, afirmó tras el Gran Premio de Abu Dabi que el británico Lewis Hamilton, ganador de la carrera, desoyó la orden de aumentar el ritmo para impedir que tanto el alemán Sebastian Vettel (Ferari). como el holandés Max Verstappen (Red Bull) se acercaran al germano Nico Rosberg, al final segundo y nuevo campeón mundial.

"Podríamos dejarlos correr por completo y tener menos reglas, pero la consecuencia sería que ganaríamos menos carreras y estaríamos perdiendo campeonatos, porque hay otras personas inteligentes en el 'pit wall'", dijo Wolf a 'Sky Sports' según recoge 'Motorsport.com'.

"Y hay una filosofía que hemos seguido a través de los años, que es: no vamos a interferir, siempre y cuando se pueda garantizar que ganemos la carrera", señaló.

"Hubo una situación en la que calculamos que perderíamos la carrera, porque (Lewis) iba cada vez más lento. Aquí es donde decidimos intervenir y él decidió ignorarlo. Sólo hay una cosa: ¿Esto establece un precedente para el futuro?", agregó.

"Esto es lo que tenemos que evaluar, pero fundamentalmente tenemos que animarnos. Diecinueve victorias y un nuevo campeón del mundo", concluyó Wolff.

El británico Lewis Hamilton, ganador del Gran Premio de Abu Dabi y subcampeón mundial en 2016, declaró tras la carrera que no entiende por qué en el equipo Mercedes le dijo que aumentara su ritmo y que no sabe por qué el equipo no se limitara a dejar competir a él y a su compañero, el alemán Nico Rosberg.



El equipo Mercedes le pidió a Hamilton que incrementara su ritmo en el tramo final de la carrera para evitar que tanto el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) como el holandés Max Verstappen (Red Bull) comprometieran la segunda plaza del a la postre segundo clasificado y campeón mundial, Nico Rosberg.



"No creo que haya hecho nada peligroso hoy. Supongo que es justo. Estamos luchando por el título, así que yo controlo el ritmo", señaló en la rueda de prensa posterior.



"No sé por qué no se han limitado a dejarnos competir. No ha habido ningún momento en el que haya sentido que iba a perder la carrera. Es una pena. Pero está claro cómo lo han pensado (en el equipo). No tengo mucho más que decir", aseguró el inglés.



Hamilton declaró que estaba bastante tranquilo durante la carrera: "Para mí no ha sido tan intenso. He estado muy relajado al final. Quizás lo haya sido para vosotros (la prensa), pero no para mí".



"No tenía mucha información desde el equipo para saber qué tenía que hacer y qué no. He tirado un poco para delante y he abierto algo de distancia. Me estaba preocupando solo de mi carrera, pero sabía cuánto tiempo de diferencia necesitaba. Solo estaba cuidando los neumáticos. Luego he visto que Nico pasó a Verstappen e intenté recuperar el ritmo", explicó.



"Como he dicho no ha habido ningún momento en el que haya pensado que había algo de riesgo", agregó el tres veces campeón del mundo