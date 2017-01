"Es hora de decir la verdad de Michael Schumacher"

El estado real de salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita tres años después del grave accidente que pudo costarle la vida esquiando, ya que aunque sufrió lesiones graves, hay versiones contradictorias sobre la evolución de su recuperación, algo que no gusta a una de las personas más cercanas al piloto durante su carrera deportiva, su ex representante Willi Weber. «Es hora de decir la verdad a los aficionados», declaró en una entrevista a la revista alemana ´Bunte´.

Una petición que choca frontalmente con la idea de su actual representante, Sabine Kehm, quien considera que «la salud de Michael no es un asunto público». Al respecto, Weber añade que «he estado batallando durante un tiempo porque la familia Schumacher no cuenta toda la verdad, pero me doy contra la pared, no escuchan mi consejo. Cuando estoy en casa y suena el teléfono, a veces pienso que será Michael para preguntarme cómo estoy».