Toni Cuquerella deja de ser ingeniero jefe de Ferrari

El Mundial de Fórmula 1 no tendrá ningún representante valenciano en 2017 después de que Toni Cuquerella haya dejado de ser el ingeniero jefe de pista de Ferrari tras dos años al frente de la escudería italiana.

El de Gandia, que tras iniciarse en competiciones automovilísticas con Campos Racing en la Nissan World Series -donde coincidió con Fernando Alonso- trabajó también en Super Aguri, BMW Suber, y HRT antes de llegar a Ferrari tras dos años en el DTM con BMW, seguirá ligado al Mundial de F1 este año como comentarista de televisión tras firmar con Movistar, poseedora de los derechos en España.

Eso sí, el ingeniero valenciano no cierra una etapa de forma definitiva y podría volver a la F1 o a otra competición automovilística en un futuro tras un breve paréntesis en el que descubrirá la visión interna de un deporte en el que pocos tienen acceso a la complejidad del trabajo interno dentro de cada equipo y monoplaza.

En un primer análisis de la temporada que se avecina, Cuquerella señala en declaraciones a Movistar que «ni siquiera los equipos saben dónde están, y prácticamente hasta Australia no se sabrá el orden. Lo que es lógico es que no veremos cambios muy grandes, es decir, los equipos variarán hacia arriba o hacia abajo pero no más de 3 ó 4 posiciones, que es mucho».

Respecto a las opciones de Alonso y Carlos Sainz de ser protagonistas en la próxima temporada, Cuquerella se limita a señalar que «todos tenemos esa esperanza, pero honestamente, no lo saben ni ellos. Es más difícil que nunca esa pregunta ya que este es uno de los años con más incertidumbre».