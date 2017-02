Accidente de Sebastian Vettel durante un test en Fiorano

Gran susto del alemán Sebastian Vettel en el test de este jueves en el circuito de Fiorano mientras probaba los neumáticos de lluvia extrema de Pirelli.



Nada más empezar la sesión vespertina, el piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza y se fue directo contra las protecciones, contra las que se estrelló. Un accidente del que pronto se hicieron eco las redes sociales, a raíz del tuit del periodista italiano Gianlu D'Alessandro, con imágenes del también periodista 'ferrarista' Leo Turrini:

Photo sequence of Vettel's crash - during his afternoon run at the Pirelli test at Fiorano



(photos via Turrini's blog) pic.twitter.com/BE1JCwmazH