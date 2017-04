Cruce de tuits entre Fernando Alonso y Mercedes

Fernando Alonso protagonizó en la carrera de este domingo en Shanghái un momento que calificó de surrealista por el hecho de "rodar unas vueltas por delante Valtteri Bottas, uno de los pilotos de Mercedes.



Pero lo que no sabía el asturiano es que poco antes de que el finlandés le adelantara, Mercedes publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje poco respetuoso hacia él al señalar que "Bottas está ´on fire´, ¡Alonso no tiene ninguna oportunidad! La séptima posición pertenece al finlandés. Si llega al podio hoy, será una gran remontada".





BOT is on ?????? ALO doesn't stand a chance! P7 belongs to the Finn. If he makes it on the podium today, that's one fine comeback ?? #ChineseGP