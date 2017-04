¿Qué opina Rossi de la 'huida' de Alonso a las 500 millas de Indianápolis?

Valentino Rossi ve a Fernando Alonso con opciones de llevarse la victoria en su debut en las 500 millas de Indianápolis, aunque reconoce que no se esperaba este movimiento del español. "Estoy bastante sorprendido. Sobre todo porque se perderá el GP de Mónaco. Por otro lado, su coche está teniendo dificultades este año. Pero será muy interesante ver la evolución y la adaptación de Fernando al óvalo. Yo estuve una vez en la NASCAR y realmente es muy diferente. Lo seguiré con atención. Es difícil que pueda ganar, pero por qué no. Alonso es uno de los mejores, tiene un gran talento y creo que el año pasado, si no recuerdo mal, ganó un piloto muy joven que estaba debutando", aseguró Rossi.

Otro que se mostró extrañado por la decisión de Alonso fue Marc Márquez. "Un poco sorprendido, porque en Mónaco es donde McLaren puede lograr un buen resultado. Pero no puedo valorar mucho la decisión, porque desconozco sus motivos. Somos todos de la misma familia Honda, pero no puedo decir mucho más", dijo el piloto catalán de MotoGP.

También te puede interesar:

Rossi probará con Ferrari en Montmeló

Valentino Rossi gana el Rally de Monza