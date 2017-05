Gran Premio de España de Fórmula 1: El McLaren de Alonso vuelve a pararse en los entrenamientos

El piloto español Fernando Alonso se ha quedado tirado este viernes en la segunda vuelta de instalación en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España cuando el motor Honda de su McLaren se ha gripado y ha detenido por completo el monoplaza del asturiano, que ha perdido aceite y cuyo motor podría tener que ser cambiado.



Mientras, los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y Valtteri Bottas han sido los más rápidos en la primera sesión, y han ganado el primer pulso a Ferrari, que ha situado a Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel justo por detrás.





Los mecánicos de McLaren retiran el coche de Alonso bajo una lona.EFE

No ha empezado nada bien elpara Fernando, el último antes de que se vaya a probar fortuna a las 500 millas de Indianápolis. Pese a las mejoras que ya llevaba el motor del MCL32, este se gripó en la curva 2 del Circuit deen la que era la segunda vuelta de instalación de Alonso, que no llegó a marcar un crono., dijo bien claro Alonso por radio a su equipo. Unos problemas de motor que provocaron que se detuviera el coche, con una obligada frenada que dañó los neumáticos traseros, sobre todo el derecho, y además una fuga de aceite que dejó un charco en la escapatoria y que se evidenció cuando los comisarios retiraron el coche con la grúa.Alonso, que ya no pudo empezar la carrera enen el Gran Premio de, deberá esperar a ver si se puede salvar este motor, que era la tercera unidad de potencia en lo que va de Mundial, o si bien la escudería McLaren debe poner un nuevo motor Honda. Mientras Alonso regresaba en 'scooter' a boxes, también se detuvo elde, actual líder del Mundial, con una posible rotura de la caja de cambios.Los paquetes de mejoras parecen haber sentado mejor a Mercedes, pues el 1:21.521 de Lewis Hamilton y el 1:21.550 de Valtteri Bottas dejaron lejos el 1:22.456 de Kimi Raikkonen, el más rápido de los Ferrari. Destacó también el buen hacer de Max Verstappen (Red Bull), ganador del último GP de España, aunque ya a más de un segundo de Hamilton.abrió la primera tanda de libres en 'casa' con muchas pruebas aerodinámicas y sin buscar tiempos. Con el objetivo de recolectar datos para ver el rendimiento de las mejoras, finalmente sí pudo intentar buscar un crono que le dejó décimo (1:24.004) y casi seis décimas más rápido que su compañero Daniil Kvyat.Si Mercedes y Ferrari fueron los cuatro mejores,y el séptimo y octavo para los Haas de Kevin Magnussen y Romain Grosjean. Un baile por parejas que rompió precisamente Sainz, al colarse por detrás del Renault de Nico Hulkenberg, noveno. Eso sí, Magnussen provocó el último 'virtual safety car' de la sesión al salirse de pista tras un bloqueo de frenos.