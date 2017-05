Felipe Massa echa la culpa a Fernando Alonso

La acción que arruinó la posibilidad de que Fernando Alonso sumara sus primeros puntos de la temporada en Montmeló sigue dando que hablar horas después y el propio Felipe Massa habló en la televisión brasileña y dio su versión de lo ocurrido en su golpe con el asturiano al principio de la carrera.

"Tuve una salida increíble, pasé dos coches en la recta. Luego, vi que había un accidente en la primera curva e intenté pasar por fuera, pero un coche me tocó, creo que fue Alonso. De repente estaba a mi lado y me pinchó el neumático delantero. Acabó con mi fin de semana y con mi posibilidad de luchar por el cuarto puesto. Estaba delante de Sergio Pérez, de Fernando y tenía pista libre".

A ello añadió que "Alonso no tenía la menor posibilidad de pasarme, no sé lo que intentó. Acabó con mi carrera y con la suya, ¿qué podía hacer?".

Pese a ello, Fernando Alonso explicó una versión distinta de los hechos. "Seguro que no me ha visto. Siempre es complicado en la salida y yo arriesgué. Podía haber sido más conservador, pero intenté jugármela con el exterior a sabiendas de que podía no verme".