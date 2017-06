Duras declaraciones de Webber contra Honda

Mark Webber, que no hace mucho competía en Fórmula 1, hizo balance de la temporada a la web de GPUpdate.net en Ginebra, tras la reunión de la FIA. No da crédito con la temporada que está sufriendo Fernando Alonso.

"Es una pérdida de tiempo absoluta y una farsa que esté en la parte trasera de la parrilla, pilotando un coche que no es competitivo. No obstante, Alonso aún está en una situación en la que pilota de forma fenomenal" dijo el australiano. También elogió su participación en las 500 millas de Indianápolis: "Creo que su valor nunca ha sido mayor, con lo que ha hecho en las 500 Millas y lo que hace a veces con ese McLaren. También he escuchado cosas increíbles de lo impresionante que fue en Indianápolis. Gil de Ferran, al que conozco bien, dijo que fue espectacular lo bien que lo hizo"

Tampoco se cortó al hablar del futuro del piloto asturiano, del que es buen amigo: "Debemos esperar a ver qué motor consigue McLaren. Habrá que ver si le convencen de que es posible que pueda ganar con McLaren el año que viene"