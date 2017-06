Video: Vettel empotró su Ferrari contra el Mercedes de Lewis Hamilton

La reacción más antideportiva del piloto alemán Sebastian Vettel se vio en el Gran Premio de Bakú. Con Safety Car en pista y Hamilton comandando la carrera, el inglés frenó tras una curva y el alemán le dio un toque por detrás. Pero el suceso no quedó ahí. Vettel, en un arrebato de ira, se puso a la altura del inglés y pegó un volantazo con su Ferrari hacia el Mercedes de Hamilton, que pidió una sanción dura -la bandera negra le hubiera descalificado- pero finalmente solo recibió un 'stop and go' de 10 segundos.