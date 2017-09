Dardo de Renault a McLaren y a Alonso

La escudería Renault tiró de ironía este lunes y, tras anunciar que Robert Kubica regresará a la Fórmula 1 para unos tests oficiales en Hungría, comparó la repercusión de la noticia con el sonado debut de Alonso en la Indy Car.



"Disculpas a nuestros compañeros de la F1 por si tenían algún anuncio que hacer esta mañana... Es como Fernando a la Indy todo otra vez", anunciaron en su cuenta de Twitter.





Apologies to our fellow F1 teams if they had any announcements to make this morning... #ItsLikeFernandoToIndyAllOverAgain pic.twitter.com/sPzS3hOWuU