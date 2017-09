Fernando Alonso recupera la sonrisa

El español Fernando Alonso acogió con satisfacción los ocho puntos que le ha reportado su sexto puesto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno. "Nos llevamos el premio de unos buenos puntos en la carrera", celebró el piloto asturiano, dos veces campeón del mundo. "Y, de manera un poco sorprendente, la vuelta rápida del penúltimo giro. Bienvenida es", destacó en declaraciones a Movistar F1.





Ready. #raceDay Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:21 PDT

Sainz: ''Ha sido un fin de semana casi perfecto''

"Contento" por el rendimiento de su monoplaza en el circuito de Hungaroring Fernando Alonso consideró que el resultado estuvo motivado por las características de la pista. "Hay tres o cuatro fines de semana donde sabemos quey en esos no puedes fallar", valoró tras sumar ocho de los diez puntos que acumula esta temporada. "En Mónaco, Hungría y Singapur a priori tenemos más opciones. Ojalá lo volvamos a hacer en Singapur", apostilló.Tras el parón veraniego de Fórmula 1 , que se prolongará hasta el fin de semana del 25-27 de agosto, Alonso intuye, sin embargo, que volverán las dificultades a su garaje. ", así que vamos a disfrutar este buen resultado", dijo. Preguntado por el incidente con su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso), saldado sin sanción, Fernando Alonso remarcó: "Yo no tenía más pista, él se fue abriendo y nos tocamos. Afortunadamente no pasó nada, pero hay que dejar espacio para los coches en el exterior"El español Carlos Sainz (Toro Rosso),en el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, se mostró "muy contento" por el resultado obtenido en un "fin de semana casi perfecto"."Estoy muy contento., con una buena sesión de clasificación y una salida perfecta que me permitió ponerme por delante de los McLaren. Creo que el séptimo puesto es para estar contento, porque Fernando Alonso (sexto) hoy llevaba más el ritmo de los de cabeza que de los de mitad de parrilla", comentó en declaraciones a Movistar F1.El madrileño, noveno en el Campeonato del Mundo , fue séptimo en el circuito de Hungaroring,, con el que protagonizó un toque sin consecuencias."Mientras quede en nada quiere decir que no ha pasado mucho", apuntó Sainz al ser preguntado por la queja del equipo McLaren.Carlos Sainz encarará el parón veraniego "con una sonrisa en la cara". "Y también mucho más tranquilo después de", señaló.