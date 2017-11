Merhi vuelve a acompañar al gran circo en Spa

Roberto Merhi interrumpirá sus vacaciones esta semana para regresar con el gran circo, la Fórmula 1. El benicense, que corrió en la F1 hace dos años con Manor, vuelve para participar en la novedosa Fórmula 2, certamen que acompaña a la máxima categoría del automovilismo y en el que ya disputó la segunda cita del calendario, en Montmeló, con Campos Racing.



Con el equipo del alcireño incluso realizó unos entrenamientos en pretemporada en este mismo circuito. Esta vez, sin embargo, el benicense cambiará de equipo y se subirá a uno de los coches del equipo Rapax. En concreto, el de Sergio Canamasas, que no estará en Bélgica por problemas familiares, y que el español había compartido este año con Johnny Cecotto.



«De vuelta a la competición este fin de semana @fiaf2championship en Spa Francochamps, me encanta el circuito», dijo el valenciano en su cuenta de Instagram antes de viajar hacia Bélgica y un circuito en el ha corrido en multitud de ocasiones, no solo en la Fórmula 1 sino también en la Fórmula 3. Su compañero en el equipo Rapax será el suizo Louis Delétraz.





Roberto Merhi acabó decimoquinto en Spa en latras adelantar a su compañero deen la salida. En Montmeló, en la Fórmula 2 este mismo año con Campos, se clasificó decimoquinto en parrilla, y solo pudo acabar la segunda carrera, duodécimo. Esta temporada también ha corrido en el Mundial de Resistencia , con el que realizó la temporada completa en 2016, brillando en su debut en las 24 Horas de Le Mans en su categoría (LMP2).