Alonso tomará una decisión sobre su futuro en septiembre

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), doble campeón del mundo de Fórmula Uno -en 2005 y 2006, con Renault- indicó a EFE este jueves, en Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, que "durante las vacaciones no" pensó "mucho sobre" su "futuro", algo que hará "en septiembre".

"La verdad es que no pensé mucho acerca de mi futuro durante las vacaciones", contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano, que viene de lograr el mejor resultado para McLaren-Honda en lo que va de temporada, al acabar sexto el Gran Premio de Hungría, en el que firmó, además, la vuelta rápida.

"Estuve entrenando en casa (en Asturias) durante la primera parte de mis vacaciones. Con algo de continuidad, algo que no tenemos nunca durante el mes de julio, en el que hay cuatro carreras", manifestó Alonso, con 32 victorias el tercer piloto más laureado de la parrilla, a pesar de las tres temporadas para el olvido que lleva en McLaren.

"Luego estuve en Grecia (en Mykonos) ya de vacaciones propiamente dichas. Y no pensé mucho acerca de mi futuro", indicó a Efe Alonso este jueves en el circuito de Spa-Francorchamps durante su rueda de prensa con los medios escritos, encuentro en el que, como es habitual, se expresa en inglés.

"Dije siempre que en septiembre me pondría a pensar en ello. Estamos a 24 de agosto, así que me queda una semana de paz y libertad", respondió a Efe el campeón español, que indicó que "no" sintió "ninguna presión" por parte de su equipo ni por la renovación de su compañero belga Stoffel Vandoorne, hecha pública el miércoles; ni por las declaraciones del inglés Lando Norris, su piloto de desarrollo, que indicó que su futuro dependería "de la decisión" que tome Alonso.

"No sentí ninguna presión. Cero. Tomaré la decisión sobre mi futuro cuando quiera. Y no cambia nada la renovación de Stoffel, porque está haciendo un fantástico trabajo en su temporada de debutante; y ojalá pueda mejorar cosas con miras al próximo año para el equipo. Si es más competitivo, podrá demostrar su talento", afirmó el ovetense.

"Para McLaren, Stoffel es una pieza clave, así que han tomado la decisión correcta al renovarlo", indicó Fernando, que respecto a las declaraciones del alemán Nico Rosberg -retirado cinco días después de proclamarse campeón mundial, el año pasado- en las que afirmaba que no aguantaría una situación similar a la suya, explicó que "no tiene ningún sentido explotar".

"No me aportaría nada explotar. No sacaría ningún benefició de ello. Porque no creo que haya gente en este equipo que desee que el rendimiento sea peor a propósito. Todo el mundo trabaja al cien por cien para que esto funcione", advirtió.

"Lo que yo haga el año que viene dependerá fundamentalmente del potencial que pueda tener el coche del año que viene", indicó Alonso, en referencia indirecta a una hipotética renovación o no con la escudería de Woking.

El asturiano explicó que comparte todo tipo de pensamientos o inquietudes con su equipo y que el equipo hace lo mismo con él. "Obviamente, lo que hablamos es confidencial, pero ellos comparten conmigo todos sus pensamientos y los pasos que dan. Y yo también comparto con ellos los míos", afirmó.

Cuestionado al respecto por Efe, Alonso negó, sin embargo, haber compartido ninguno sobre la conveniencia o no de la reciente renovación de Stoffel Vandoorne.

"Ahora afrontamos dos fines de semana muy difíciles, aquí en Spa y en Monza -sede del Gran Premio de Italia, la próxima semana-. Son los circuitos que requieren la mayor potencia de todo el calendario, seguramente, por lo que sabemos lo difícil que será, tanto para Stoffel como para mí, sumar puntos en estas dos carreras", indicó.

"Aquí en Bélgica dicen que puede haber condiciones variables, así que habrá que intentar aprovechar todas las oportunidades posibles que se presenten. Fue lo mismo el año pasado, cuando salí último. Luego hubo una bandera roja y de repente era cuarto.

"Ojalá pueda puntuar aquí, aunque se poco predecible que esto se produzca. Sobre el papel es difícil, pero lo voy a intentar", manifestó Fernando, que acerca del motor Honda afirmó que no es "un experto" y que es "imposible predecir cuánto se puede mejorar a seis o siete meses vista".

"Sé que van a hacer todo lo que está en sus manos para mejorar todo lo que se pueda", afirmó Alonso, que fue re-preguntado varias veces acerca de su futuro, repitiendo siempre que empezará a tomar decisiones "en septiembre".

"La gente aquí tiene fe. He estado aquí tres años y he vivido muchas situaciones diferentes. El primer año fue complicado, con muchísimos problemas. El segundo hicimos un buen avance, creo, siendo un coche de mitad de parrilla en la mayoría de las carreras", explicó.

"Y este año arrancamos en una situación realmente difícil. Y ahora estamos volviendo de nuevo a formar parte de la mitad del pelotón. Así que, desde el primer día hasta el último, siempre creo en el proyecto, intentando ser optimista, mantenerme unido al equipo y seguir trabajando las 24 horas del día", dijo.

"Rosberg dice que no sería capaz de aguantar lo que aguanto; (el australiano Mark) Webber dice que no entiende como no exploto. Y yo siempre mantengo la calma", recalcó.

"Creo en el trabajo de todo el mundo. No estamos sacando resultados por debajo de lo esperado porque haya un grupo de personas que así lo desee. Todos ponen su cien por cien. Unas veces sale; y otras no. Pero yo siempre intentaré ayudar al equipo", afirmó Alonso.

"No tiene sentido explotar, porque no sacaría beneficio de ello. si explotase y ganase un segundo para la siguiente carrera, lo haría. Pero todo el mundo hace lo que puede, soy consciente de ello. Aunque es evidente que necesitamos más", recordó Alonso.