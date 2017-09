Ecclestone confirma la continuidad de Fernando Alonso en McLaren

El que fuera máximo mandatario de la Fórmula 1 en las últimas décadas, Bernie Ecclestone, ha confirmado en unas declaraciones al 'Daily Mail' que Fernando Alonso seguirá siendo piloto de McLaren la próxima temporada. "El acuerdo de McLaren con Renault está completamente hecho. Y que Alonso permanece es una súper noticia", resaltó Ecclestone.

Eso sí, según él, no tanto por el acuerdo con Renault como por la continuidad del doble campeón del mundo. Y es que Bernie cree que McLaren pudo poner más de su parte para que el motor Honda fuera mejor esta temporada. "No entiendo por qué McLaren será más feliz con Renault que con Honda. No fue culpa de Honda que las cosas no salieron bien, fue de McLaren. Todos los días se peleaban por todo, en vez de trabajar con ellos, lo cual era un poco estúpido".