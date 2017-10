Triplete de Adrián Campos 30 años después en Jerez

Con permiso del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el circuito de Jerez centrará este fin de semana la atención de todos los aficionados al automovilismo con la llegada por primera vez al trazado andaluz de la Fórmula 2, acompañada también de la GP3 y del Euroformula Open de F3. Una fiesta del automovilismo en la que Adrián Campos será el gran protagonista.

En este 2017 se cumplen 30 años desde que el alcireño corriera en la Fórmula 1 en este mismo circuito con la escudería Minardi (1987) y con el recuerdo de aquella cita mágica para el valenciano, llega ahora a Jerez con la mente puesta en tres frentes al competir su equipo en cada una de las categorías.

Un hecho sin precedentes que le va a obligar a multiplicarse tanto hoy como mañana, con las carreras de GP3 a las 11:00, de Euroformula a las 12:30 y de Formula 2 a las 14:00. A pesar de ello, Adrián Campos señala a SUPER que «no es tanto problema como pueda parecer porque realmente el único que estará en los tres frentes soy yo, ya que en cada categoría hay gente distinta trabajando en el equipo. Nadie más está en dos categorías a la vez e incluso para mí es mejor esta coincidencia porque así puedo estar en las tres carreras por primera vez, ya que la F3 suele ir por separado y la única carrera en la que la F2 y la GP3 no va con la Fórmula 1 es esta de Japón y ha coincidido todo».

Respecto a los objetivos deportivos del fin de semana, destaca por encima del resto el debut de Álex Palou en el segundo campeonato más potente tras la F1.

«En la Fórmula 2 es un orgullo que vaya a debutar con nosotros Álex Palou con el apoyo del programa Joves Pilots del Circuit de Catalunya. Espero que le vaya bien, aunque es difícil llegar y besar el santo en esta categoría, que es tan igualada. En GP3 tenemos que estar delante y en F3 en el podio».

Sobre el hecho de que se cumplan 30 años de su carrera de Fórmula 1 en Jerez, destaca que «la recuerdo muy bien, pero lo más llamativo es que han pasado 30 años y el circuito ha cambiado mucho, el menos en tres o cuatro curvas, pero siempre hay el mismo ambiente en Jerez, donde ya he venido también otros años con mi equipo».

De aquella carrera, resalta que «el primer recuerdo de aquella carrera fue al llegar al hotel. Todos los pilotos estábamos juntos, no existían las redes sociales y toro era muy cordial. Y como era el primer piloto español en la Fórmula 1 moderna, recuerdo que un niño me dijo: «Quilloooo, aquí has de ganar, aquí has de ganar» y es uno de los recuerdos más entrañables de aquella carrera porque no se me olvidará nunca la cara de aquel niño por lo gracioso del comentario que me dijo».

Respecto a la carrera en sí, valora el hecho de ser el primer español en correr en la F1 allí y el poder acabar la prueba aunque no tuviera coche para competir con los mejores. «Recuerdo que en la reunión de ingenieros con Giancarlo Minardi, vimos que Alessandro Nannini salía con 30 kilos de gasolina hasta que le durara para pelear en cabeza porque sabíamos que el coche se rompía. Yo salía con 220 kilos de gasolina y tenía que intentar acabar como sea. Hoy en día salen para acabar la carrera con 160 y era conducir un coche tanque durante la carrera que tienes que ir gestionando conforme la gasolina se va acabando».

Después, «el ingeniero de motores me dijo, Adrián, deja que te cojan tres vueltas porque si no, no acabas la carrera y ya sales pensando que no vas a poder pelear ni demostrar nada. Me salí en la primera curva, tuve un despiste y pude volver a entrar, pero acabé la carrera. Era un héroe solo por acabar la carrera».