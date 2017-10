La versión de Honda sobre la difícil relación con Fernando Alonso

Mclaren rompió con Honda para intentar dar un cambio de rumbo a sus malos resultados de los últimos y de paso intentar ofrecer a Fernando Alonso el mejor material posible para volver a luchar por ganar carreras o incluso un Mundial. Pero los ecos de la crisis siguen escuchándose y el máximo responsable de Honda, Yusuke Hasegawa, cuenta en declaraciones a El Confidencial cómo fue esa difícil relación con un Alonso que nunca escondió su malestar con la firma nipona, en privado y en público.

"Alonso siempre venía a meterme presión", cuenta Hasegawa. "Si el coche iba mal, no tenía reparo en decirme que no estaba contento. Y no creas que a él le gustaba, todo lo contrario. Es una buena persona. Probablemente se sentía muy avergonzado de tener que echarme la bronca... pero es que tenía que hacerlo. Al fin y al cabo, él también quería que todo fuera bien. Por eso estoy tan avergonzado".

Eso sí, aunque admite que Alonso les criticaba a menudo, no cree que se excediera. "Alonso nos criticaba porque no estaba satisfecho, tenía todo el derecho a hacerlo", confiesa Hasegawa.

Aún así, admite que "obviamente, hay gente en Honda que no estaba contenta con la actitud de Alonso, pero no es mi caso, para mí no era un problema", matiza en clave personal. "Estoy muy decepcionado por no haberle dado un buen motor. Personalmente, lamento mucho que llegara a sentirse avergonzado o enfadado, pero aquí en la F1 es difícil que todos estén contentos. Y nosotros no lo hemos conseguido".

Hasegawa añade que "desde un punto de vista profesional, ha habido muchos problemas porque él nunca estaba contento, y así es muy difícil cuajar una buena relación laboral. Y, por supuesto, tampoco personal"

"Alonso hacía su trabajo, como buen profesional que es", prosigue Hasegawa. "Los pilotos, al fin y al cabo, son tipos muy emocionales y hay que entenderlos cuando se comportan así. Si hubiera tenido el mejor coche, ¿acaso no estaría contento Alonso? Claro que sí. Por eso no podemos quejarnos.

Del porqué del fracaso de Honda en su regreso a la Fórmula 1, Hasegawa añade que "las expectativas sobre Honda era tan, tan altas... ese ha sido nuestro gran fallo porque no es que el proyecto de McLaren no haya funcionado, sino que no hemos cumplido las expectativas cuando en realidad no estábamos listos en 2015. Aún así, hay que decir que nosotros entramos en la Fórmula 1 en 2015 y Renault lo hizo en 2014. Además, junto a Ferrari y Mercedes, llevaban ya trabajando en este motor desde 2010. Pero en cualquier caso, esto no deja de ser una excusa".