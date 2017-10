Alonso correra las 24 Horas de Daytona

El piloto español Fernando Alonso confirmó este jueves en México, donde se encuentra para disputar el Gran Premio de Fórmula 1 de ese país, que correrá las 24 horas de Daytona (Florida, EEUU).



La próxima edición de las 24 horas de Daytona se disputará el fin de semana del 27 y 28 de enero, y Alonso participará con el equipo United Autosports y con el inglés Lando Norris, de 17 años y de la escuela de McLaren, como compañero, informó la escudería británica.



"Me gustan las carreras de coches. Daytona, nos vemos pronto", escribió Fernando Alonso en su cuenta de Twitter.





El estadounidense, jefe de equipo de la escudería McLaren, la del español Fernando Alonso, y de United Autosports, explicó que el doble campeón mundial asturiano de Fórmula 1 se ha unido al equipo para ganar las 24 Horas de Daytona y no sólo para preparar las 24 Horas de Le Mans.Alonso confirmó este jueves en Ciudad de México, donde se encuentra para disputar el Gran Premio de Fórmula 1, que correrá las 24 Horas de Daytona (Florida, EEUU) el fin de semana del 27 y 28 de enero en la que Alonso correrá con United Autosports y con el inglés Lando Norris, piloto de 17 años de la escuela de McLaren, como compañero de equipo."El objetivo es ir allí con la intención de intentar ganar Daytona; de lo contrario, Fernando no querría hacerlo", comentó Brown a motorsport.com. "Creo que serán las 24 Horas de Daytona más duras de la historia moderna si nos fijamos en la calidad de los equipos y los pilotos participantes", añadió."Un par de Penskes, un par de Joests, Wayne Taylor, Action Express, ESM, Rebellion: repasando la lista probablemente haya 12 coches con opciones de hacer la 'pole', por no hablar de la carrera. Así que vamos a darlo todo con nuestro mejor equipo y va a ser increíble", indicó."Corrimos en Le Mans este año, terminamos cuartos en nuestra categoría y quintos en la general. Afortunadamente, los P2 son la mejor clase en Daytona (la categoría DPi está basada en ellos) y no creo que Fernando quiera pilotar otra cosa que no sea el coche de primera categoría para lograr la victoria en la general", declaró.Según motorsport.com, Brown, que también es director ejecutivo de McLaren Technology Group, dijo que el tiempo que ha pasado este año con el doble campeón mundial asturiano de F1 ayudó a llegar a un acuerdo, aunque es algo independiente de McLaren."Fernando y yo ahora tenemos una relación de dos hombres que piensan en las carreras las 24 horas del día y los siete días de la semana", añadió Brown. "Mientras mucha gente sale el viernes por la noche y disfruta de muchas actividades, parece que Fernando y yo intercambiamos textos sobre diseños de cascos de carreras, o compartimos fotos de coches y carreras geniales", añadió."Una cosa llevó a la otra. No estoy exactamente seguro de quién sacó el tema, pero surgió la posibilidad de las 24 Horas de Daytona. Como suele hacer Fernando cuando habla de algo, no te dice lo que está pensando y luego de repente te suelta 'quiero hacerlo'. Así ocurrió", explicó el mandamás de McLaren."Estábamos en Singapur, y obviamente firmamos la renovación en F1, y a los dos minutos me dijo: 'Quiero hacer Daytona'. Fue decisión suya, no le convences para que haga algo, él decide todo por sí mismo", explicó Zak Brown."Cuanto más tiempo paso con él, es sorprendente ver la cantidad de investigación que hace. Piensa bien todo, y claramente quiere ganar enmientras busca ganar en", apuntó.