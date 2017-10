Hamilton quiere repetir con Alonso

El británico Lewis Hamilton, quien se consagró este domingo como campeón de la Fórmula 1, elogió al piloto español Fernando Alonso, doble monarca del circuito, con quien, dijo, espera tener una buena rivalidad en los próximos años.



"Espero disputar buenas batallas con Fernando Alonso, es un gran piloto y hoy disfruté de esa pequeña que tuvimos", dijo al referirse a una escaramuza en la carrera de la Ciudad de México en la que el británico acabó noveno y el español, un lugar atrás.



En su encuentro con los medios, Hamilton tuvo momentos dedicados a España porque además de elogiar a Alonso, campeón mundial en 2005 y 2006, destacó la caballerosidad de Rafael Nadal, número uno del tenis mundial. Atrás quedan sus hostilidades el año que coincidieron en McLaren y que forzó a Alonso a regresar a Renault.





Big congratulations to @LewisHamilton on his fourth World Championship win.???????????????? https://t.co/AciBN4Zf3a