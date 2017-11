Fernando Alonso crea su propio equipo de eSports

Fernando Alonso ha desvelado el misterio que anunció ayer y este jueves ha anunciado en Abu Dabi, donde se encuentra para disputar el último Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, que tendrá un equipo propio de deporte electrónico llamado FA RACING -G2.



Así, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006) se introduce así en un mercado emergente. Tanto es así que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) creó su propio campeonato en agosto pasado.



Alonso alcanzó un acuerdo con 2, el mejor equipo de deportes electrónicos los últimos años, para embarcarse en esta nueva aventura en la que es pionero al ser el primer piloto profesional en fundar su equipo de eSports.





Welcome to the future.

Welcome to FA RACING-G2 esports team. #LogitechG #esports #team pic.twitter.com/Gg7dPZ5XSK