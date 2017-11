Fernando Alonso: "Soy muy optimista con Renault"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha apuntado que es "muy optimista" con su futuro "viendo lo que está haciendo Red Bull con el motor Renault" esta temporada y ha asegurado que "no hay dudas" de que la marca francesa pondrá un "muy buen motor" en su coche para lograr buenos resultados en 2018.

"Es un buen momento para cambiar. Personalmente tenía muchas expectativas puestas en el proyecto McLaren-Honda y fue la principal razón por la que me fui de Ferrari, era una alianza muy atractiva. No hemos conseguido los resultados que queríamos ni hemos rendido como esperábamos y es el momento de cambiar y aliarnos con Renault", valoró Alonso en la rueda de prensa de pilotos previa al GP Abu Dabi.

Antes de disputar su última carrera con Honda, el asturiano explicó que de cara a 2018 es "muy optimista viendo lo que está haciendo Red Bull con el motor Renault". "Es verdad que falta un poco en algunos aspectos, pero han podido luchar por podios y por victorias, es una perspectiva muy diferente de la que tenemos ahora mismo en McLaren. Con Renault me siento como en casa. Es volver con mis amigos, con mi segunda familia, así que va a ser genial. Es una buena compañía y tienen muy buen motor, de eso no hay duda", analizó.

A la hora de repasara el trienio de alianza entre McLaren-Honda, a Alonso se le pidió que eligiera el mejor momento y explicó que es difícil hacerlo porque "el rendimiento nunca ha estado ahí" y que "incluso el quinto puesto de Mónaco del año pasado no fue tan divertido".

"Lo que me llevo es el compromiso y el increíble espíritu del equipo. Es la primera vez en mi carrera en la que el equipo estaba comprometido a pesar del rendimiento. No ha habido una sola persona que se haya rendido. Esa es la lección que me llevaré de estos tres años", rescató.

En cuanto a sus recientes pruebas con coches diseñados para competir en Daytona y en Le Mans, el ovetense subrayó que "cada semana" se sienta "de un volante en coches diferentes" y que la única diferencia es que "los dos últimos han sido públicos y en competiciones mayores".

"Son coches muy diferentes a los de la Fórmula 1 en tecnología, el control de tracción, el consumo de combustible... Ha sido una buena experiencia. Ya estoy preparado para Daytona, este invierno no creo que tenga mucho tiempo libre", avanzó, antes de explicar cómo se prepara para afrontar nuevas competiciones más allá de la Fórmula 1.

"Creo en mí mismo y en que puedes adaptarte rápidamente a cosas. Esa ha sido una de mis fortalezas en la F1. Quizá no soy el más rápido en calificación, ni en carrera, ni sobre mojado, pero soy bueno en general y estoy dispuesto a competir con los mejores pilotos de las distintas categorías. Escucho todos los consejos que puedo y es todo un reto", destacó.

Por último, Fernando Alonso, que este año compitió en las 500 millas de Indianápolis, aclaró que "por supuesto" que algún día correrá las 24 horas de Le Mans, pero que no sabe "si será el año que viene o en otro momento". "Es una carrera muy atractiva", concluyó sobre la carrera francesa de resistencia.