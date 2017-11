Bottas gana en Abu Dhabi y Vettel acaba subcampeón

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se ha impuesto este domingo en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial de Fórmula 1, por lo que despide el campeonato con tres triunfos, mientras que el español Fernando Alonso (McLaren) ha concluido noveno y Carlos Sainz (Renault) se vio obligado a abandonar en la vuelta 32 por problemas en su monoplaza.



En la última prueba del Mundial, el escandinavo estuvo acompañado en el podio por el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).





