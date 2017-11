Rossi: "A lo mejor corro junto a Alonso en Le Mans"

El piloto de MotoGP Valentino Rossi aseguró este jueves que no descarta competir en las 24 Horas de Le Mans de automovilismo después de retirarse y bromeó sobre la posibilidad de hacerlo junto al piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso.

"Tengo miedo de parar, pero pienso que cuando pare tendré todavía unos diez años para correr con los coches, obviamente a un nivel inferior. Podría hacer rally, pero también correr sobre pista, por ejemplo la 24 horas de Le Mans", dijo en una entrevista con la emisora italiana "Radio DeeJay".

Rossi fue preguntado sobre la posibilidad de competir en esa carrera automovilística de resistencia junto a Alonso, a lo que respondió en tono de broma: "a lo mejor la corremos juntos".

En relación a la temporada de Moto GP recientemente terminada, el piloto italiano reconoció que fue complicada, especialmente por la grave lesión de tibia y peroné que sufrió el 31 agosto mientras entrenaba con una moto de enduro.

"Fue una temporada dura porque me rompí tibia y peroné, que es hacerse mucho daño, además era algo que ya me había pasado en 2010 en el Mugello. Estaba desesperado porque me dolía mucho, porque sabía lo que tenía que pasar" (operarse), admitió.

"Y también porque las ultimas posibilidades de ganar el campeonato mundial estaban cerradas. En puntos estaba todavía cerca de los primeros, pero fui pesimista porque no tenía la velocidad suficiente para ganar", agregó.

De cara al próximo año, Rossi consideró que las pruebas realizadas hasta ahora con Yamaha han sido positivas, pero pidió a su equipo que dé "un salto de calidad" en la construcción de la nueva moto.

"Las pruebas han ido bien, hemos intentado con el chasis de 2016. La moto de 2017 era peor con respecto a la de 2016, estamos todos de acuerdo. Ahora hay que ver cómo será la nueva moto. Saldrá a partir de la de 2016. Es un momento importante, de aquí a febrero Yamaha tiene que dar el salto de calidad", comentó.

Finalmente, se refirió a las razones por las que tiene tanto interés mediático y valoró que depende de "varias cosas", entre ellas el hecho de que haya "tenido una carrera larga", haya "ganado mucho" y que "mucha gente ha empezado a seguir las motos" porque le admiraban.