El lapsus de Lewis Hamilton con la Fórmula E... y la respuesta de Nick Heidfeld

Lewis Hamilton saborea su cuarto título de campeón del mundo de Fórmula 1 mientras se entretiene viendo otras categorías del automovilismo, como la Fórmula E de coches eléctricos en la que han recalado muchos expilotos del gran circo.



Así lo asegura el británico en las redes sociales, donde subió y comentó unas imágenes pensando que eran de la carrera de Hong Kong del pasado fin de semana. Todo un lapsus de Hamilton, pues las imágenes correspondían a un accidente de Nico Prost y Nick Heidfeld, en la temporada 2014-15. Y aunque no tardó en retirarlas al darse cuenta de su error, advertido por muchos de sus seguidores, ya era tarde.



"Acabo de ver este vídeo. Si la FIA no expulsa a este piloto (Prost), me decepciona. Es una conducción peligrosa, ya vi alguna conducción de este tipo y es vergonzosa e inaceptable. Espero que Heidfeld esté bien. ¿Vosotros qué opináis?", preguntó Hamilton a sus seguidores.





Thx.. + Sorry @LewisHamilton that I pick up on your deleted post but that open goal was just too good not to "score".. ?? @FIAFormulaE @MahindraRacing pic.twitter.com/KgVEAboYLj — Nick Heidfeld (@NickHeidfeld) 4 de diciembre de 2017

Heidfeld, recién aterrizado a su regreso de Hong Kong, grabó su contestación a Hamilton, una respuesta a la preocupación del británico que no tiene desperdicio:"Lewis, primero de todo, gracias por preocuparte. Acabo de aterrizar y estoy bien. El accidente de Pekín fue hace tres años, ahora vengo de mi primera carrera en Hong Kong. Te puedo asegurar que ahora que he estado en muchas carreras con Nico, casi no ha dado ningún problema", comenta el alemán en su perfil de Twitter, y sigue bromeando: "Gracias y siento por sacar tu publicación borrada, pero la dejaste a huevo.Entre las contestaciones al piloto alemán, estaba la de su equipo en la Fórmula E, que contestó en el mismo hilo: "También estamos contentos de que Heidfeld esté sano y salvo".El lapsus de Lewis Hamilton recuerda sin ir más lejos al del jugador del Real Madridcuando felicitó a lapor la medalla de oro en los Mundiales de natación celebrados en Barcelona en 2013 tras ver la final por televisión, en concreto por Teledeporte. Eso sí, la felicitación del madridista llegaba 24 días después de que Jennifer Pareja y el resto de chicas de la selección se colgaran al cuello la medalla de oro