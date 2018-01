El mensaje de Carlos Sainz al que fue su copiloto

El excopiloto de rallys Luis Moya fue intervenido este viernes de tres aneurismas cerebrales, uno de ellos de gravedad, en el Hospital Médico-Quirúrgico HM Modelo de A Coruña, una operación tras la que el excompañero de Carlos Sainz se encuentra "bien y recuperándose".



"Sin duda, el mejor regalo de Reyes ha sido saber que @lmoya_oficial se encuentra bien y recuperándose, tras la intervención quirúrgica sufrida ayer por un aneurisma cerebral. Te deseo pronta recuperación querido Luis. Forza amigo", escribió el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEA), Manuel Aviñó, en la red social Twitter.





El coruñés, de 57 años, fue copiloto del madrileño Carlos Sainz de 1988 a 2002 en el Mundial de Rallys, 15 años en los que consiguieron dos títulos mundiales (1990 y 1992) y cuatro subcampeonatos.A las muestras de cariño se unió este día de Reyes Sainz. "Ahora que ya se sabe, @lmoya_oficial te mando toda la fuerza del mundo para que te recuperes pronto, no me des estos sustos antes del Dakar ! Recupérate pronto, que todavía nos queda hacer algún rally de clásicos. Te mando el abrazo más grande del mundo para el mejor del mundo", expuso en las redes sociales.A última hora de ayer, el propio Luis Moya enviaba a través de su Twitter un mensaje tranquilizador desde la cama del hospital: "Qué suerte he tenido. Recuperándome y sin secuelas"