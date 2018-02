"Crecí queriendo ser Fernando Alonso"

El piloto españolaseguró este miércoles que a Fernando Alonso , contra quien compitió hace dos semanas en las 24 horas de Daytona , le habrá servido "de mucho" participar en la carrera de resistencia estadounidense de cara a las 24 horas de Le Mans , donde el asturiano pilotará con unque está entre los candidatos al triunfo.

"Ha sido una muy buena preparación para él el saber gestionar el tráfico y los coches de diferentes categorías, adaptarse a un coche nuevo. Es buena experiencia para Alonso, no ha ganado pero tampoco las condiciones eran las que va a tener en Le Mans, le va a servir de mucho Daytona para Le Mans", señaló el catalán sobre Alonso a los medios.

Juncadella aseguró que correr junto al ovetense en Daytona "fue una experiencia única. El hecho de compartir pista con Fernando es especial. Empecé a correr en karts con 13-14 años cuando Fernando ganó su primera carera en Hungría en F1. Crecí diciendo que quería ser Fernando Alonso", se sinceró.

"Había compartido algún entrenamiento libre de F1 cuando estaba en Force India, pero no es lo mismo. En Daytona fue compartir carrera y mismas condiciones y coincidí una hora con él en pista y nos pasamos y repasamos un par de veces", celebró en este sentido.

Además, el catalán llegó a luchar de tú a tú con Alonso en pista. "Hubo un momento que pensaba si era Alonso o su compañero. Fue interesante ver que tuviera una adaptación tan rápida al coche, fue bonito y especial para mí compartir pista con alguien con el que he crecido. Él venía por detrás y me adelantó, entró a 'boxes' delante de mí y me ganó la partida", apuntó.