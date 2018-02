Fernando Alonso bromea con su primera posición en los tests

Fernando Alonso volvió a ponerse al volante del MCL33 de McLaren en el tercer día de entrenamientos oficiales de pretemporada en el circuito de Montmeló. Después de los problemas de los primeros días, por una tuerca que le hizo perder una rueda, y por un escape que recalentó unos cables, ayer un factor externo como la nieve condicionó los tests.



De hecho, hasta las 14:00 horas, tan solo Fernando Alonso y Daniel Ricciardo habían salido a realizar una vuelta de instalación cuando todavía había nieve en las escapatorias. Una circunstancia que el español, quinto el lunes en su estreno con el coche, aprovechó para bromear. "El coche está funcionando bien en la nieve por ahora. Posición uno en la sesión matinal", indicó el piloto de McLaren.





Car is performing well in the snow so far. P1 in the morning session ???? pic.twitter.com/Gx16EgwhDE