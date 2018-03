Vídeo: El caótico ´pit stop´ de McLaren en Montmeló

La pretemporada de McLaren está siendo la mejor en cuatro años y parece que esta temporada van a tener menos problemas de fiabilidad durante el Mundial de Fórmula 1. El belga Vandoorne, compañero de Fernando Alonso, ha rodado este jueves en Montmeló durante 148 vueltas y las sensaciones son positivas, pero aún así ha dejado una de las imágenes de la jornada.



Durante un 'pit stop' (con menos presión al no estar en carrera sino todavía en pretemporada), los mecánicos de McLaren se han hecho un lío con las ruedas traseras del monoplaza de Vandoorne y han intentado colocar la derecha en la izquierda y viceversa. Rápidamente, se han dado cuenta del error y han intercambiado los neumáticos, pero la imagen la han captado las cámaras y rápidamente se ha hecho viral. Y es que, aunque las cosas parece que pintan mejor este año, McLaren sigue siendo dando que hablar.





We have truly entered the banter era of McLaren pic.twitter.com/2Eqn0VXl62