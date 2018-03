¿Qué deportista mantenía pegado a la tele a Fernando Alonso?

Fernando Alonso ha analizado la temporada de Fórmula 1 que va a empezar y los otros retos que tiene por delante en el automovilismo en una entrevista al programa 'El Transistor' de Onda Cero desde el Parador de Alcañiz (Teruel), cercano al Circuito de MotorLand donde prepara las 24 Horas de Le Mans. Pero al margen de todo ello, desveló también quién es el deportista que le ha hecho estar más horas pegado a la televisión.

"El deportista que me mantenía pegado a la tele era Miguel Indurain. Me gustaba la 'Quinta del Buitre', Buyo, porque jugaba de portero en el colegio... Tenía más ilusión por conocerles a ellos que a los pilotos", finalizó.

Por otra parte, destacó que van por el "camino bueno para luchar" por las carreras con Mercedes, Ferrari y Red Bull, y explicó que los difíciles años de idilio con Honda también le han ayudado y que está "contento" de haberlos vivido porque gracias a ellos es "un piloto más completo".

"La cosa no ha cambiado mucho desde la presentación del coche, que era mejorar los últimos tres años y el periodo con Honda y colocarnos cerca de los tres de arriba, Mercedes, Ferrari y Red Bull. Para ese salto estamos en el camino bueno, el de intentar luchar con ellos en las máximas carreras posibles".

En este sentido, el asturiano, que aseguró que va a acabar su carrera en McLaren, es optimista y cree que este año el campeonato será más igualado. "El año pasado había tres escuderías por encima del resto, Mercedes, Red Bull y Ferrari, y la continuación lógica es que sigan siendo la referencia, y McLaren podría estar cerca de ellos", subrayó. "Todo el mundo coincide en que estaría bien que McLaren esté cerca de los tres grandes, que esté entre los cinco primeros en todas las carreras, que haya menos abandonos, que estemos en las Q3...", añadió.

"No veo razones para no ser optimista. McLaren es el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1 y Renault es uno de los mejores motoristas de siempre. Estamos a tope. Mercedes está en modo dominador total, pero primero hay que correr. Si dominan con esta mano de hierro que parece, habrá que acercarse", aseveró.

El asturiano recordó también los tres años duros con Honda. "Empezamos un proyecto ilusionante. La vuelta de McLaren-Honda daba a entender que íbamos a tener un coche competitivo; el primer año era de adaptación, pero el segundo no mejoramos y el tercero, tampoco. Ante esa situación, McLaren decidió cambiar de motor. Por ahora estamos muy contentos", manifestó.

Sin embargo, aseguró que nunca pensó abandonar el equipo de Woking. "Nunca se me pasó (por la cabeza), es un mito lo de que yo no lo iba a aguantar. Tengo la responsabilidad y la obligación de hacer lo mejor para el equipo y en momentos de dificultad estar cerca de ellos", explicó.

"Ha sido difícil, mi vida se basa en la competición y ganar es de las pequeñas alegrías que te permiten seguir hacia adelante. Aprendes muchas cosas cuando las cosas no van bien. Estos años han abierto mis expectativas hacia carreras legendarias. Quizás sin mis años de dificultad no hubiese corrido las 500 Millas de Indianápolis o Le Mans. Ahora estoy contento de que haya pasado porque soy un piloto más completo", confesó.

El bicampeón del mundo rechazó también la etiqueta de 'gafe' que le asignan en España. "La mala suerte es en España, fuera no hay. Tratado me siento mucho mejor aquí, pero hay esa tendencia a decir 'qué mala suerte', 'ahora que te has ido mira Honda cómo va'... Hemos mejorado cuatro segundos desde el año pasado, es un punto positivo. No entiendo muy bien la 'coletilla' de que elijo mal", expuso.

Para Australia, donde comenzará el Mundial espera verse "lo más arriba posible". "Hay seis coches en las tres primeras líneas de parrilla. Tenemos que ganar esa primera batalla y ser el primero tras los tres grandes", expuso.

Por otra parte, Alonso habló del Mundial de Resistencia, donde competirá a bordo del Toyota TS050 Hybrid. "Es un coche más convencional, la tecnología que hay dentro es parecida, aerodinámicamente más complicado. La conducción es diferente, necesitas pensar a largo plazo y tienes que compartir el coche. Tienes que hacer algún ajuste que valga para todos", afirmó. "Aquí la fiabilidad es un punto clave. El coche tiene que ser como una roca", añadió.

Además, destacó las diferencias entre los Mundiales de Fórmula 1 y Resistencia. "El Fórmula 1 cansa más, pero es un esfuerzo que preparas durante dos semanas. La Fórmula 1 es más exigente físicamente, pero en resistencia cuando te bajas vas a hacer un esfuerzo similar poco después, a lo mejor tienes que estar listo en tres horas", indicó.