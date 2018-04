Lewis Hamilton hurga en la herida de Fernando Alonso

Mercedes parte como favorito un año más en el Mundial de Fórmula 1 de 2018, pero lo que nadie esperaba en las horas previas al inicio del primer Gran Premio en Australia es que Lewis Hamilton aprovechara su privilegiada posición de campeón del mundo y de piloto del mejor equipo para lanzar un dardo envenenado a Fernando Alonso en la rueda de prensa oficial en Albert Park.

No le hizo falta ni nombrarlo, pero sus palabras dejaban claro a quién iban dirigidas cuando se refirió a la ausencia de grandes rivales que ha tenido en los últimos años a excepción de Sebastian Vettel. "Hay pilotos que eligieron mal últimamente", señaló, después de que la apuesta de Fernando Alonso por McLaren no le saliera ni mucho menos como esperaba al dejar Ferrari.

Pero no solo Alonso pudo darse por aludido, ya que también añadió que "hay pilotos que abandonan antes de tiempo", con el recuerdo de la retirada de Nico Rosberg después de ganar el Mundial en 2016 con Mercedes.

De ahí que Hamilton se motive de momento con su particular duelo con Sebastian Vettel por ver quién es el primer en llegar a cinco títulos mundiales. "Cuando llegas al final de tu carrera quieres saber que has competido contra los mejores. Hay pilotos que eligieron mal últimamente, los hay que abandonan antes de tiempo, otros que han ganado un campeonato que no ha sido tan competidos... y el objetivo final es competir con los mejores. Hacerlo con Sebastian que tiene 4 títulos€ nadie en la parrilla tenía más que Sebastian el año pasado".